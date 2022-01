“L’abbiamo saputo poco fa da alcuni clienti che sono entrati in negozio. Ci hanno detto di averlo letto su Oglioponews, il giornale digitale. Ma non ci credevamo!” Cosi hanno reagito i coniugi Serenella Vignoli e Serafino Valenti titolari della tabaccheria Arcobaleno di Commessaggio in cui è stato venduto il fortunato biglietto da 100 mila euro. Ovviamente sconosciuto il destinatario di tale regalo portato dalla Befana attraverso la trasmissione televisiva I soliti ignoti. E chissà se il possessore del tagliando si farà vivo o vorrà rimanere pure lui ignoto adeguandosi al titolo del programma che giovedì sera gli ha portato cosi tanta fortuna”. Guardi noi abbiamo prelevato quaranta biglietti in totale dal Concessionario e mai avremmo immaginato che tra questi ce ne potesse essere uno da centomila euro. Un pacchetto l’avevamo messo via per noi ma la fortuna ha premiato qualcun altro. Speriamo almeno che si tratti di un operaio o per lo meno una persona che abbia bisogno”. Centomila euro non sono una cifra da capogiro rispetto ai 5 milioni del 1° premio tuttavia rappresentano un bel gruzzolo con cui affrontare e risolvere diversi problemi. Come per esempio saldare in un colpo solo il mutuo della casa o comperarsi l’ultimo modello della Tesla elettrica con guida assistita, per passare da un estremo all’altro. Per la tabaccheria Arcobaleno di Commessaggio questa è la prima volta che la fortuna decide di entrare nel negozio concedendo una cifra di tale entità. Un premio di seconda categoria, l’unico tra l’altro in tutta la Lombardia che ha toccato un piccolo paese mantovano abitato da un migliaio di persone.

Ros Pis

