Non è responsabilità dei comitati indicare una soluzione piuttosto che un’altra, ma il richiamo ad altre alternative serve a mettere in luce all’opinione pubblica che si possono immaginare molte opzioni, purché ci sia la volontà di raggiungere l’obiettivo.

Non possiamo permettere, però, che la tecnica venga usata in modo manipolatorio per fare pressione politica. Piuttosto si dimostra ancora una volta come tutta la tematica della depurazione gardesana sia inficiata alla base, perché la scelta più oculata e lungimirante rimane la separazione delle acque bianche e nere, premessa necessaria per realizzare un qualsiasi efficace sistema di trattamento dei reflui privo di impatto ambientale sulle acque del lago; una responsabilità, questa, alla quale come società di gestione del servizio idrico siete mancanti da molto tempo.

Peccato che si vuole spendere 230 milioni di euro per una nuova costosissima rete ad acque miste, a conferma del carattere del tutto speculativo di questa operazione.

Non è nemmeno più sostenibile trincerarsi dietro il vincolo rappresentato dal Protocollo e dalla convenzione operativa tra le due Regioni, perché tali documenti non hanno più un solido fondamento tecnico, dal momento che è caduta l’emergenza della dismissione delle sublacuali; rappresentano solo un ostacolo di carattere squisitamente politico. Per tali motivi ribadiamo come sia grave da parte vostra sostenere l’impossibilità di mantenere la depurazione a Peschiera.

Evidentemente la volontà è quella di mettere in campo una pressione politica per favorire l’ipotesi Gavardo e Montichiari, a danno del Chiese e di tutti i cittadini bresciani, che dovranno sostenere i costi milionari di questa nefasta operazione.