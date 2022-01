E’ stato uno dei temi anche degli ultimi consigli comunali e dell’agone politico di Viadana. Il Teatro Vittoria riapre? E se sì, quando? La risposta, almeno in parte, è giunta dalla decisione della giunta che venerdì sera ha approvato il progetto definitivo di manutenzione straordinaria, finalizzate all’efficientamente energetico e al miglioramente tecnologico, approvando la candidatura al bando Piano Lombardia 2021-2022 nella sezione “valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità”.

Nello specifico dell’importo complessivo di 1.040.000,00 € di cui 830.081,08 € (pari al 80% della spesa ammessa) cofinanziando il progetto per la quota parte del comune di 209.918,92 €. Di seguito ecco la suddivisione delle spese:

OPERE EDILI € 307 543,67

Pavimenti interni ed esterni, pitturazioni, rete pozzetti nel seminterrato, strutture fonoassorbenti…

OPERE IMPIANTO MECCANICO € 255 163,29

Pompe di calore, nuove canalizzazioni aria,

OPERE IMPIANTO ELETTRICO € 45 271,71

Lampade a led, nuovi apparecchi illuminanti

TOTALE OPERE € 607 978,67

COSTI DELLA SICUREZZA € 16 202,30

“Inoltre – spiega il sindaco Nicola Cavatorta – abbiamo approvato l’acquisto di allestimenti e arredi, attrezzature per esposizioni, per l’offerta di contenuti culturali e attrezzature per l’innovazione tecnologica delle strutture per un importo pari a 135.878,00 euro. L’attività di progettazione definitiva dell’opera in oggetto era stata affidata all’Arch. Marco Masotto con studio professionale in Via Imre Nagy 58 a Mantova, per un importo di 25.249,12 €”.

“Il progetto nasce per dare una soluzione ai problemi che caratterizzano da tempo l’impianto di climatizzazione estiva e invernale unitamente al miglioramento tecnologico. Nel progetto si prevedono una serie di misure per controllare e ridurre le infiltrazioni d’acqua con un nuovo sistema di filtraggio e bonifica che si attivi in caso delle piene eccezionali del fiume (pompe e pozzetti collegati per il drenaggio delle acque di falda). Investiamo nel cinema teatro Vittoria con un progetto strutturale che possa ammodernare la struttura, tutto ciò in linea con l’obiettivo dell’amministrazione comunale di valorizzare e recuperare l’importante patrimonio presente nel nostro comune. Fondamentale inoltre la collaborazione tra l’ufficio tecnico comunale e l’ufficio bandi sovracomunale”.

