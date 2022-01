Una Domenica ricca di gare, dal cross alle indoor per tantissimi atleti dell’INTERFLUMINA èPiù Pomì che hanno ottenuto numerosi risultati di livello, a partire dal podio tutto azzurro-verde ai Campionati Regionali Allieve di salto con l’asta a Canegrate dove Sara Gaspari ha conquistato il titolo regionale con il record personale di 3.23 metri, misura che ad oggi le consentirebbe di partecipare ai prossimi Campionati Italiani di Ancona. Argento e bronzo rispettivamente per Elena Pezzali (3.13 metri) e Paola Schiroli (2.93 metri) con misure modeste rispetto ai loro standard ma che le hanno comunque portate a medaglia.

A Casalmaggiore perfetta organizzazione grazie al G.G.G. FIDAL Lombardia e allo staff tecnico e dirigenziale dell’Interflumina èPiù Pomì che ha accolto oltre 250 atleti provenienti dalla Toscana a tutto il nord Italia. Ben dodici record personali per i velocisti e ostacolisti di casa a partire dalla cadetta Vittoria Kipre argento negli ostacoli con 9.05 e bronzo nei 60 piani con 8.28 seguito da un interessante 8.38 di Agata Sassi (4^) agli esordi su questa distanza. Medaglia d’oro per Gabriel More 8.37 nei 60 Hs Allievi e tra gli Juniores argento per Randy Ohene Addo con 8.43. L’allievo Davide Lena è d’argento nei 60 piani con 7.31. In campo femminile due medaglie di bronzo negli ostacoli Allieve e Juniores rispettivamente per Emma Rossetti con 9.86 e Martina Zanichelli con 9.30. Nel getto del peso bravissimi Marco Roveroni oro tra gli allievi con 11.85 e Melissa Boldrini oro cadette con 9.84. Angelica Arcari argento e record personale di 10.84, Denis Assandri bronzo con 9.25.

A Padova buona prova per lo Juniores Elmehdi Bouchouata nei 1500 metri quarto col tempo di 4:02.59 record personale indoor ed importante prestazione per l’ammissione ai Campionati Italiani di categoria insieme agli ostacolisti Randy Ohene Addo e Martina Zanichelli.

A Crema bellissima presenza dei giovanissimi atleti dell’Interfumina alla prima tappa del Campionato Provinciale di Cross. Si sono distinte tra le EF8 Talignani Mariasofia (1^), Agosta Del Forte Lucia (2^), Daolio Noemi (3^), tra le EF10 Bottura Amelia (1^), Silla Anna (3^) e tra le Ragazze Tizzi Cristiana (3^). Nella categoria Ragazzi medaglia d’argento per Enrico Sarzi Braga.

CASALMAGGIORE: Riunione di Interesse Nazionale Indoor Assoluti/Cadetti

60 metri Cadette: Kipre Vittoria 8.28 (Bronzo), Sassi Agata 8.38, Danini Beatrice 9.29, Mantovani Alice 10.21, Boldrini Clarissa 9.52.

60 metri Cadetti: Rovereti Alessio 8.71.

60 metri Donne: Testa Ilaria 8.50, Brighenti Isabella 8.65, Dell’Aglio Letizia 8.67, Castoldi Aurora 9.11, Cagnoli Noemi 9.14, Rossetti Linda 9.25.

60 metri Uomini: Lena Davide 7.31, More Gabriel 7.49, Ohene Addo Randy 7.54, Mazza Simone 7.98, Capra Lorenzo 8.08, Lupi Mirko 8.21.

60 Hs Cadette: Kipre Vittoria 9.05 (Argento), Formica Anna 9.95.

60 Hs Allieve: Rossetti Emma 9.86 (Bronzo).

60 Hs Donne: Zanichelli Martina 9.30 (Bronzo).

60 Hs Allievi: More Gabriel 8.37 (Oro).

60 Hs Juniores M: Ohene Addo Randy 8.43 (Argento).

Peso Allieve: Arcari Angelica 10.84 (Argento), Benvenuti Maria Vittoria 6.95.

Peso Allievi: Roveroni Marco 11.85 (Oro).

CANEGRATE 23/01/22: Campionato Regionale Salto con l’asta Allieve

Gaspari Sara 3.23 (Campionessa Regionale), Pezzali Elena 3.13 (Argento), Schiroli Paola 2.93 (Bronzo).

PADOVA 23/01/22: Manifestazione Regionale Indoor Open

1500 metri JM: Bouchouata Elmehdi 4.02.59 (4°).

CREMA 23/01/22: 1^ Tappa Trofeo Provinciale Giovanile di Cross

Esordienti Femminili “8”: Talignani Mariasofia (1^), Agosta Del Forte Lucia (2^), Daolio Noemi (3^), Istrate Isabela Maria (4^).

Esordienti Maschili “8”: Damian Ianis (5°), Daulle Deivid (6°), Istrate Alexandru (7°).

Esordienti Femminili “10”: Bottura Amelia (1^), Silla Anna (3^).

Esordienti Maschili “10”: Borelli Marco (7°), Pezzali Elia (9°).

Ragazze: Tizzi Cristiana (3^), Simoni Irene (4^), Baratti Veronica (5^), Rossetti Noemi (6^), Silla Alice (7^), Posca Ilaria (8^), Jancerowicz Rebecca (9^), Shuli Ina (10^), Boni Gloria (11^).

Ragazzi: Sarzi Braga Enrico (2°).

Cadetti: Ghidini Samuele (6°).

Questo il commento entusiasta del presidente dell’Interflumina Carlo Stassano: “COMPLIMENTI MARCO al Tuo splendido Settore dei SALTI ! Mai si era visto nella storia dell’INTERFLUMINA un PODIO regionale, in LOMBARDIA – tutto AZZURRO – VERDE ! Complimenti al Prof. GIAN GIACOMO CONTINI per le Sue splendide perle della Velocità ad ostascoli e piani … vedo in prospettiva nuovi DESALU! Compilmenti al Campione Olimpico SIMIONE RAINERI che ha accolto con entuasiamo il nuovo mondo (per Lui) dell’Atletica Leggera e sta trasmettendo passione ed impegno a giovani ragazze e ragazzi di sicura prospettiva agonistica nel Settore LANCI! Complimenti alla Prof. LILIANA STAGNATI che sta forgiando giovani con vere prospettive agonistiche di alto livello aiutandoli a crescere come PERSONE! Continuiamo così, il nostro compito di offrire momenti di gioia ai Giovani del nostro Comprensorio ed alle Loro Famioglie non è utopia, non è semplice pedagogia, non è linguaggio accademico… GRAZIE A VOI E’ REALTA'”.

