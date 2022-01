Al via, presso l’ospedale di Cremona, il nuovo programma di follow up (monitoraggio) dedicato ai pazienti che sono stati ricoverati per Covid-19, promosso da Regione Lombardia.

I pazienti vengono contatti direttamente dal Cup per programmare l’appuntamento. In base al quadro clinico individuale della persona viene stabilito il percorso più idoneo di presa in carico.

L’ambulatorio è attivo presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria della Pneumologia di Cremona, diretta da Tiberio Oggionni.

“Fino ad oggi sono 600 i pazienti che sono stati già sottoposti ad almeno una visita di controllo ed eventuale presa in carico per Covid-19, di cui poche decine ancora in follow-up”, spiega Oggionni. “In generale, le principali complicanze riscontrate riguardano un certo grado di persistenza di dispnea (difficoltà respiratorie), debolezza agli arti inferiori, ansia”.

