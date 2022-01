Si pronunciano in una frazione di secondo ma non sempre sono chiari nello stesso semplice modo. Si tratta dei Servizi digitali che, da poco tempo, i Comuni italiani sono in grado di offrire alla popolazione. Una innovazione grazie alla quale i cittadini possono ottenere documenti e certificazioni senza perdere tempo e sopratutto risparmiando costi, come quelli relativi alle marche da bollo e tasse varie. Naturalmente non tutte le documentazioni sono ricevibili in questo modo innovativo ed è utile quindi poter conoscere nei dettagli le possibilità e le occasioni offerte dalla Pubblica Amministrazione. A tal proposito il Comune di Bozzolo organizza un incontro on line che si terrà lunedi 14 febbraio alle ore 17 per iniziativa del sindaco Giuseppe Torchio e dell’Assessoe al Bilancio Rossano Vitale. Il programma sarà moderato da Roberto Locati area Comunicazioni del Gruppo Maggioli. Dopo i saluti del Sindaco e dell’Assessore seguiranno le illustrazioni di Mattia Stellari, projet maneger supporto Rtd divisione informatica del Gruppo Maggioli che spiegherà il funzionamento dei nuovi servizi digitali attivati dal Comune. Al termine, attorno alle 18, ci saranno domande e confronti per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti. Per iscriversi al Convegno on line occorre contattare l’indirizzo https://bit.ly/3IJKpOG

Ros Pis

