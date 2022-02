Sono molte le associazioni ambientaliste e del volontariato, i comitati e i gruppi territoriali cremonesi che stanno aderendo alla mobilitazione per l’aria pulita promossa sabato 5 febbraio dalla Rete Ambiente Lombardia in contemporanea in tante città della nostra regione: Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Bergamo, Varese, Lecco tra le prime a muoversi.

A Cremona saranno due i “Flash Smog” coordinati dagli Stati generali Clima, Ambiente e Salute e dagli Attivisti di Cavatigozzi e associazione Andiamo Oltre. Uno si terrà alle ore 14 in via Tavernazze tra l’inceneritore San Rocco e l’autostrada Pc-Cr-Bs; l’altro alle 15 alla rotonda di Cavatigozzi in via Milano di fianco alla palestra, lato pista ciclabile.

“Come coordinamento Stati Generali Clima, Ambiente e Salute – afferma Marco Pezzoni, in rappresentanza del gruppo di associazioni aderenti – intendiamo richiamare l’attenzione di tutti sul rischio per la nostra salute a causa della cattiva aria che respiriamo tutto l’anno in Pianura Padana, tra le peggiori in Europa e con il maggior numero di morti premature dovute ai livelli insostenibili di Pm10 e Pm2,5. Piattaforma comune e condivisa è l’Appello di Rete Ambiente Lombardia su change.org dal titolo ‘Apriti cielo. Ripuliamo l’aria di Lombardia’ che chiede alle Istituzioni locali e regionali di intervenire finalmente sulle cause dello smog”.

La rete di associazioni aderenti: circolo VedoVerde di Legambiente a WWF-Cremona, Italia Nostra, cittadini di Cavatigozzi, Comitato di Condotta Slow Food, Filiera Corta Solidale, Andiamo Oltre. Comitato No Autostrade Cr-Mn e Ti-Bre, Comunità Laudato Sì di Cremona e Casalmaggiore, Pax Christi, Salviamo il Paesaggio, CreaFuturo, gruppo ecologico El Muroon di Sospiro, Comitato Salviamo il Salvabile di Pieve d’Olmi, Amici di Emmaus, circolo Arci di Persichello, gruppo Biancospino di Spinadesco, ArciBassa di Gussola, i giovani del gruppo ambiente del Megafono collegati ai Fridays For Future, No Triv Lombardia, Forum delle idee, Movimento Federalista Europeo sezione di Cremona. Aderisce Vivambiente onlus di Castelnuovo Bocca d’Adda anche se fuori provincia.

