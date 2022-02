Sono 11.136 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia (ieri 11.340) nelle ultime 24 ore, a fronte di 129.067 tamponi effettuati, su un totale di 31.287.700 da inizio emergenza. Il tasso di positività èdell’8,6%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 76 decessi (ieri 77), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 37.569. Calano i ricoveri nei reparti ordinari di 158 per un totale di 2.656 persone ricoverate. Giù anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (-2) per un totale di 214 ricoverati. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 3200, Brescia 1539, Varese 997, Monza e Brianza 851, Como 685, Bergamo 112, Pavia 658, Mantova 640, Cremona 436, Lecco 282, Lodi 225, Sondrio 151.

Passiamo ora all’Emilia Romagna. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.099.740 casi di positività, 8.274 in più rispetto a ieri, su un totale di 51.948 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 17.694 molecolari e 34.254 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,9%. Vaccinazioni – Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 9.843.024 dosi; sul totale sono 3.716.068 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,5%. Le terze dosi fatte sono 2.455.797.

