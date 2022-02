Carnevale a teatro per grandi e piccini con “Ouverture des Saponettes. Un concerto per bolle di sapone” di Michele Cafaggi, regia di Davide Fossati, in scena al Teatro Comunale di Casalmaggiore sabato 26 febbraio alle ore 17, ultimo appuntamento della rassegna “A teatro con la famiglia”.

Il pubblico sarà condotto nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone da un eccentrico direttore d’orchestra che darà vita ad un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nasceranno bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca.

Un direttore senza orchestra, un musicista senza strumenti, un cantante senza fiato in un concerto anomalo, per pensieri leggeri e silenziosi come bolle di sapone. Un racconto visuale senza parole ispirato alle atmosfere circensi e del varietà, uno spettacolo magico fatto di clownerie, pantomima e musica, nato per i più piccoli ma che sa incantare il pubblico di qualsiasi età. Con più di 1000 repliche, è stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali, in scuole, musei della scienza, varietà e gran galà e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive (“I soliti ignoti”, “Circo Massimo Show”, “Mattina in famiglia”, “Bontà loro”, GT Ragazzi, Rai International).

I biglietti acquistati per la data annullata di gennaio rimangono validi.

Informazioni e prenotazioni Tel. 0375 284496 – csc@comune.casalmaggiore.cr.it

Biglietti Ingressi: 5,00 Euro (Under 12) – € 10,00 Euro (adulti).

Biglietteria: nei giorni di spettacolo, dalle ore 16, al Teatro Comunale, Via Cairoli 57 (tel. 0375 200434)

Durata spettacolo: 65 minuti.

Ingresso con Super Green Pass e mascherina ffp2 obbligatoria per tutto lo spettacolo (per i bambini sino ai 6 anni mascherina chirurgica).

Raffaella Ilari

