Una fondazione di partecipazione sulla disabilità: è quella a cui sta pensando e su cui è già al lavoro il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani che anche di questo ha parlato con l’assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli, mercoledì a Mantova per un tour conoscitivo in alcune strutture fiore all’occhiello nell’assistenza alle persone più fragili.

“Ho voluto tenere per me le competenze su disabilità e fragilità perché sono due temi che mi stanno particolarmente a cuore – ha ricordato il numero uno di Palazzo di Bagno -. Sul nostro territorio abbiamo eccellenze incredibili, rinomate a livello nazionale e in strutture all’avanguardia. Senza dimenticare i preziosissimi volontari che contribuiscono con il personale dipendente ad animarle”.

Prima tappa della giornata in terra virgiliana dell’assessore Locatelli è stata la visita alla Casa del Sole di San Silvestro, dove accompagnata dal Presidente Bottani è stata accolta dal Presidente Enrico Marocchi, e dalla presidente dell’associazione Amici della Casa del Sole Elvira Sanguanini.

“Come Regione Lombardia abbiamo approvato da poco il Piano d’azione per la disabilità – ha sottolineato l’assessore Locatelli -. Esso racchiude tutte le azioni che hanno al centro la persona: questo per avere una Lombardia accessibile a tutti e inclusiva”.

E a proposito della visita alla Casa del Sole, la Locatelli ha dichiarato di “aver trovato una realtà preziosa per il territorio e che da anni lavora al servizio dei più fragili e che commisura i suoi servizi in rapporto ai bisogni dei ragazzi che diventano adulti”.

“Con il presidente Bottani ci si siamo trovati in sintonia e mi fa piacere che abbia tenuto per sè le deleghe alla disabilità e fragilità. Solo dialogando e operando insieme si è in grado di dare una risposta ai bisogni” ha concluso l’assessore Locatelli.

