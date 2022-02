Si è svolto l’Info Day “L’INFORMAGIOVANI C’È”, organizzato da ANCI Lombardia, in collaborazione con la Rete dei Comuni partner del progetto a valenza regionale “Piattaforma Regionale Orientamento” presentato nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani 2020” e promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.

Nel corso dell’evento, rivolto a enti, istituzioni, stakeholder ed operatori di settore che ha registrato la presenza di oltre 300 partecipanti, è stata presentata in anteprima la piattaforma innovativa per l’orientamento TALENT HUB e sono stati illustrati il suo funzionamento e le potenzialità a disposizione di giovani, famiglie, scuole, aziende, Comuni e Ambiti territoriali.

TALENT HUB sarà lanciata ufficialmente il 28 febbraio 2022 alle ore 18.00 nel corso di un evento che vedrà due giovani intervistare, sui temi della formazione e del lavoro, in un serrato botta e risposta Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica Sociale della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e coordinatore del “Rapporto Giovani” dell’Istituto Toniolo, Luisa Cazzaro, presidente Delegazione Lombardia di AIDDA, Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda – Socia Associazione Centro Dino Ferrari, Gianluca Galimberti, Sindaco del Comune di Cremona e Claudio Sponchioni – CEO at Jobiri – Innovating career and employment services through social-impacting technologies – Partner Tecnologico del Progetto.

A condurre l’incontro sarà Andrea Mattioli, HR manager e licenziatario TEDxCremona.

Alle ore 18.30 il programma prevede il countdown, l’accensione di TALENT HUB e un brindisi virtuale.

Tutti i dettagli per la partecipazione all’evento saranno pubblicati sul sito di ANCI Lombardia e sui canali ufficiali di TALENT HUB:

https://www.facebook.com/TalentHubPiattaforma

https://www.instagram.com/talenthub_orientamento/

TALENT HUB è il frutto di un intenso lavoro svolto dagli Informagiovani dei Comuni di Cremona (capofila del progetto), Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese, Città Metropolitana di Milano e dal partner tecnologico Jobiri che hanno scommesso sulla possibilità/utilità di raccordare a livello regionale i servizi per l’orientamento scolastico e professionale rivolti ai giovani del nostro territorio.

L’incontro è stato moderato da G. Piera Vismara, Referente per ANCI Lombardia dei bandi “La Lombardia è dei giovani”.

In apertura Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo di Città Metropolitana, ai Giovani e alla Comunicazione di Regione Lombardia, ha rimarcato l’importanza del ruolo degli Informagiovani nel mettere in contatto i giovani con il mondo della formazione e del lavoro e nel fornire strumenti in grado di generare per loro opportunità rendendoli protagonisti.

Mauro Guerra, Presidente di ANCI Lombardia, ha sottolineato come le politiche attive e la costruzione di forti relazioni tra gli attori territoriali siano fondamentali per accompagnare i giovani nei momenti di passaggio scuola – scuola, scuola – lavoro, lavoro – lavoro.

“Abbiamo investito in questo progetto competenze, impegno, determinazione”, ha detto poi Maria Carmen Russo, presidente della Consulta Regionale Informagiovani ANCI Lombardia e coordinatrice del progetto “Piattaforma Regionale Orientamento”.

“Nel corso di questi 15 anni di lavoro svolti dalla Consulta regionale Informagiovani, abbiamo compreso la necessità realizzare uno strumento in grado di creare rete e di renderci riconoscibili. Ci siamo impegnati per costruire una rete inclusiva e in grado di raggiungere tutti i territori e uno strumento, fisico e digitale insieme, che metta al centro i giovani, favorisca il contatto fra utenti e operatori, che sia a servizio delle scuole, delle università, delle aziende, delle istituzioni e dell’intera comunità educante”.

A seguire è stato presentato in anteprima il video promozionale realizzato da PIRENE S.r.L. – Agenzia di Comunicazione e Claudio Sponchioni, CEO at Jobiri – Innovating career and employment services through social-impacting technologies – Partner Tecnologico del Progetto ha illustrato le funzionalità della piattaforma.

L’obiettivo di Talent Hub è contribuire a costruire un sistema collaborativo ed integrato.

Talent Hub si differenzia da ogni altro sistema perché è uno strumento che permette di offrire un mix efficace di servizi sia online sia in presenza negli Informagiovani.

All’interno della piattaforma ci sono moltissime aree e funzionalità dedicate a differenti target: per i giovani alla ricerca di informazioni e supporto per la scelta del percorso di studi o del percorso professionale, per le aziende alla ricerca di talenti, per gli enti di formazione interessati a far conoscere corsi e servizi offerti, per i Comuni intenzionati ad entrare a far parte della rete, ad aprire o riqualificare il proprio Informagiovani, per gli operatori impegnati ogni giorno nelle attività di orientamento.

“La formazione come strategia: riallineamento e certificazione delle competenze degli operatori Informagiovani” è stato il titolo dell’intervento di Luca Pedrazzoli, direttore del Servizio Giovani del Comune di Lecco e Coordinatore dell’Azione Formazione.

A seguire è intervenuta Maura Ruggeri, Assessora all’Istruzione e alle Risorse Umane del Comune di Cremona – Capofila del progetto, che ha illustrato il ruolo svolto dal “Tavolo Politico”: “Tutto il lavoro fatto fino ad oggi, parte dalla Consulta Informagiovani di ANCI e dalla volontà di 9 comuni lombardi che si sono uniti in rete e, cogliendo l’opportunità offerta dal bando La Lombardia è dei Giovani 2020, hanno voluto dare gambe ad un nuovo sistema di orientamento e ad un modello condiviso a partire dalle esperienze e delle buone prassi messe in campo dagli Informagiovani.

Il nostro obiettivo è accompagnare i giovani dalla scelta del percorso formativo post-diploma all’ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo di fronte un progetto innovativo e sfidante, che richiede la presenza di una governance trasversale, ma è una sfida che accettiamo perché è entusiasmante e ci appassiona”.

Sono poi intervenuti Loredana Poli, Assessora all’Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Bergamo e Presidente Dipartimento Istruzione – Educazione – Edilizia Scolastica di ANCI Lombardia; Luca Bramati e Riccardo Mariani.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata