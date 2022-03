Villa Pasquali cambia volto. La frazione di Sabbioneta vedrà nei prossimi mesi importanti lavori di riqualificazione del proprio centro, grazie al finanziamento di Regione Lombardia che ha riconosciuto meritevole il progetto candidato dalla Amministrazione Comunale.

Il progetto, dal valore totale di 600.000 euro, prevede la riqualificazione energetica dell’edificio delle ex scuole, la ripavimentazione dell’area in modo da creare un ideale collegamento con il capoluogo sabbionetano, l’illuminazione di quello che vuole diventare il “centro storico” di Villa Pasquali, la sistemazione del parchetto e il ripensamento della piazzetta antistante la sala civica.

L’area oggetto del finanziamento, è quella compresa fra la chiesa di Sant’Antonio, via della Grangia e via delle Scuole. Al suo interno si trovano il parchetto pubblico, la sala civica, l’ambulatorio medico, la sede dell’Avis e gli alloggi popolari sabbionetani. Il progetto redatto dall’Architetto Matteo Guardini sarà finanziato per 500.000 euro da Regione Lombardia e per 100.000 euro dai contributi ministeriali che derivano dall’efficientamento energetico degli immobili pubblici che insistono in quel contesto urbano.

Estremamente soddisfatta l’Amministrazione Comunale. “Occorre ringraziare la responsabile Raffaella Argenti e l’Ufficio Tecnico del Comune che in questo periodo è impegnatissimo nel portare avanti progetti così ambiziosi senza dimenticare la quotidianità del proprio lavoro. Questo intervento cambierà il volto di Villa Pasquali, attuando una vera e propria “rigenerazione urbana”, con le conseguenze sociali, economiche e culturali che il contesto di Villa merita e attende da tempo. Risolveremo problemi legati al degrado dell’area degli alloggi popolari, anche attraverso una riqualificazione energetica degli ambienti, doteremo Villa Pasquali di un vero parco giochi per le famiglie, interverremo sulla viabilità dell’area di fronte alla chiesa, oggi spesso pericolosa per l’alta velocità. Sistemeremo problemi legati alla illuminazione pubblica e alla presenza di barriere architettoniche. Certo non saranno lavori veloci, ma l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico monitoreranno passo a passo gli sviluppi progettuali e dei futuri lavori, che inizieranno fra alcuni mesi e dureranno parecchio tempo”.

