Da stamattina, in tutta la provincia di Cremona, sarà necessario risintonizzare i televisori per continuare a guardare Cremona 1. L’emittente del nostro gruppo editoriale, infatti, non è più visibile sul canale 80 del digitale terrestre bensì sul canale 19. “Si tratta di un passo avanti importante – commenta il direttore Guido Lombardi – reso possibile grazie alla presenza di una società editoriale fortemente capitalizzata che ha realizzato negli anni investimenti rilevanti per rendere la televisione di Cremona tra le più dotate, da un punto di vista tecnologico e degli strumenti a disposizione, nel panorama delle tv locali italiane. L’obiettivo – prosegue Lombardi – è stato raggiunto anche grazie alla qualità del lavoro della redazione giornalistica e del personale tecnico: in questo anno e mezzo di mia direzione, ho potuto conoscere ed apprezzare professionisti di grande livello, caratterizzati da una passione vera nei confronti del proprio lavoro”. Particolarmente rilevante è anche il numero di programmi autoprodotti dalla redazione televisiva, pari a circa il 90% del totale.

Cosa cambierà per Cremona 1? “L’obiettivo, condiviso con l’editore – continua il direttore -, è quello di mantenere un’informazione prevalentemente locale, attraverso il telegiornale di Cremona e gli approfondimenti quotidiani con ospiti del territorio, facendo conoscere anche fuori provincia, nello stesso tempo, le eccellenze di questo territorio ed in particolare la tradizione della liuteria, il settore dell’agro-alimentare e la recente vocazione universitaria del capoluogo; sono inoltre già presenti e saranno ulteriormente implementati programmi di approfondimento con valenza regionale”.

Cremona 1 presenta già oggi un palinsesto ricco ed articolato, che spazia sui temi di politica, attualità, economia e sport, con rubriche dedicate a cultura, spettacolo, musica, salute, letteratura, viaggi, volontariato, cucina, animali domestici, momenti di approfondimento religioso, interviste, speciali dedicati ai grandi eventi del territorio. Un palinsesto consolidato, ma in continua evoluzione, con un’attenzione crescente dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e della formazione dei giovani. “Ci saranno numerose altre novità nei prossimi mesi – conclude Lombardi -: da domani l’appuntamento sarà, in tutta la regione Lombardia, sul canale 19”.

