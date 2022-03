Quando a parlare sono i numeri, resta ben poco da aggiungere. E i numeri di Abstract, la società guidata da Lara Cavalli che si occupa del recupero di finanziamenti tramite bandi per i progetti di soggetti pubblici e privati, sono davvero straordinari. Ieri mattina, in comune, sono stati presentati quelli legati al bando Rigenerazione Urbana di Regione Lombardia. Le cifre: 200 milioni di euro a disposizione, 774 progetti presentati, 467 finanziati.

Tra quelli finanziati il 100% di quelli presentati da Abstract. € 3.228.721,61 ottenuti a fondo perduto che genereranno interventi complessivi per € 3.782.619,07. E questo solo per quello che concerne il bando di Rigenerazione Urbana. Ma è sul volume complessivo dei progetti finanziati che si nota ancor di più il fondamentale lavoro di un’ufficio bandi che – alla luce dei fatti – sa bene quello che fa. Nel 2022, sono stati ottenuti contributi per € 13.802.752, a fronte di un importo complessivo dei progetti di € 14.440.491. Il 95% della spesa per i progetti dunque è arrivato da soldi drenati da bandi.

Cifre straordinarie, sottolineate anche dai sindaci e dagli amministratori presenti alla conferenza stampa di ieri mattina nella sala del Consiglio Comunale di Casalmaggiore. Tutti soddisfatti, tutti contenti di vedersi finanziati progetti non finanziabili in altra maniera (è il caso, ad esempio, del comune di Martignana, poco più di 2000 anime, che non avrebbe potuto completare il parco Caduti di Nassiriya senza il sostanzioso finanziamento regionale) o in latenza da tempo (è il caso dell’area dell’Arena Giardino di Viadana).

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Filippo Bongiovanni per Casalmaggiore, il sindaco Carlo Bottani (anche presidente della Provincia di Mantova) e la consigliera di maggioranza Sofia Pantani per il comune di Curtatone, il sindaco Pietro Bortolotti per Dosolo, il sindaco Alessandro Gozzi per Martignana di Po, il sindaco Paolo Galeotti per il comune di Marmirolo, il sindaco Nicola Cavatorta per il comune di Viadana, il vice sindaco Gabriele Anghinoni per il comune di Marcaria, il direttore di Casalasca Servizi (sotto cui l’ufficio bandi è posto) Filippo Bertolotti e per Abstract Lara Cavalli, Alessandra Braghini e Francesco Stringhini. A distanza collegato anche il sindaco di Stagno Lombardo Roberto Mariani e tra gli uditori Dino Perboni, segretario generale della CISL Asse del Po. Ma vediamo i progetti in dettaglio, e l’entità dei finanziamenti ottenuti.

Comune di Casalmaggiore – Costo complessivo progetto € 270.000,00 – Contributo Regionale ottenuto: € 236.900,00 – Realizzazione interventi 2022 e 2023

RIGENERARE PER EDUCARE – Riqualificazione Istituto S. Chiara

Il progetto prevede la rifunzionalizzazione di spazi attualmente dismessi in cui verrà realizzato un laboratorio per la trasformazione alimentare dei prodotti coltivati consentendo l’ampliamento delle competenze e conoscenze creando un percorso didattico sulla filiera di produzione agricola e la formazione sul tema, da presentare alle associazioni di categoria come buona pratica o modello da imitare. Saranno attivati percorsi e laboratori extra scolastici aperti anche ai ragazzi non iscritti all’Istituto. Verrà realizzata una serra esterna dove poter insegnare il contatto con la terra e la coltivazione durante tutto l’anno. Si raggiungeranno risultati in ambito sociale, urbanistico, ambientale e didattico incrementando i servizi per i giovani. La riqualificazione e la messa a norma dell’immobile permetteranno anche la riduzione dei costi e della manutenzione. Gli interventi che verranno realizzati sono: Riorganizzazione giardino con realizzazione di serra esterna e laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli; adeguamento antincendio ed impianto elettrico; riqualificazione degli spazi del laboratorio di sala bar

LEVATA HUB – Rigenerazione e riqualificazione edificio di Levata

Il progetto riguarda la ristrutturazione e riqualificazione di un immobile comunale dal punto di vista architettonico ed impiantistico e nel contempo la rigenerazione degli spazi interni per una differente ed innovativa destinazione d’uso. L’intenzione dell’amministrazione è quella di mettere a disposizione della cittadinanza un incubatore per l’innovazione, un luogo ideale per la crescita di idee innovative, lo sviluppo di nuove tecnologie, la creazione di stimolanti sinergie e di occasioni di business. L’obiettivo è supportare la crescita e il rafforzamento competitivo delle iniziative ospitate al suo interno, per trasmettere una visione imprenditoriale a chi si appresta a avviare un’iniziativa economica propria, nonché di rendere più competitivo ed innovativo il tessuto imprenditoriale locale.

RIGENERAZIONE URBANA DI DOSOLO

Il progetto riguarda il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edificio pubblico di Villastrada precedentemente adibito ad ex scuole elementari. L’Amministrazione vuole utilizzare questa fabbrica come volano per il rilancio ed il potenziamento dei servizi per il cittadino e per il territorio comunale, mediante strategie sociali, culturali e di condivisione che, in collaborazione con le associazioni locali, possano ricostruire quella trama di rapporti e condivisioni tra le persone ed il proprio territorio, arricchendo le dotazioni ed i servizi per le fasce più deboli. Gli interventi riguarderanno:

miglioramento sismico della struttura, riqualificazione energetica dell’involucro, abbattimento barriere architettoniche; riqualificazione degli spazi della scuola dell’infanzia ove già previsti con proprio accesso indipendente; realizzazione di un punto di ascolto e distribuzione di alimenti alle persone in difficoltà, realizzazione di spazi co-working, spazi la scuola di musica, per le associazioni e una sala polivalente.

RIGENERAZIONE VERDE DI MARTIGNANA DI PO

Il progetto prevede riqualificazione del parco cittadino “Parco Caduti di Nassiryia”, attraverso un insieme di opere atte a favorire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi. Il parco è un elemento cardine del tessuto urbano già esistente ed altresì profondamente legato anche ai futuri sviluppi dell’abitato di Martignana di Po. La sua valorizzazione porterà ad una maggior qualità ambientale del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza. Il progetto è composto da un insieme di opere :

nuova pavimentazione percorsi interni; realizzazione di uno spazio ricreativo e di aggregazione mediante la costruzione di un chiosco per la somministrazione di bevande, locale per servizi igienici e locale deposito; realizzazione di spazio conviviale coperto; realizzazione di un modesto anfiteatro per zona eventi e manifestazioni.

MARMIROLO: COMUNITÀ COESA, SOLIDALE E SOSTENIBILE 2.0

Il progetto pone al centro il territorio e la comunità in un processo di valorizzazione dell’identità locale, con la partecipazione attiva della cittadinanza, terzo settore, attività economiche ed amministratori pubblici che possa portare ad una risposta unitaria e coordinata alle difficoltà attuali, per creare opportunità e un futuro per il territorio. Il progetto è composto da tre macro interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione della viabilità del centro storico: miglioramento della funzionalità, sicurezza di via A. Tasselli., Verranno ridisegnati gli spazi urbani riorganizzando le soste ed ampliando le aree impiegabili a plateatico. Riorganizzazione dell’area antistante alla Chiesa di S. Filippo e Giacomo, una nuova piazza fornita di arredi piantumati per la sosta e la socializzazione delle persone, miglioramento della viabilità di via G.Rippa

RIGENERAZIONE URBANA DI STAGNO LOMBARDO

Il progetto è composto da due interventi ricadenti all’interno del centro abitato, individuati singolarmente ma connessi tra loro e rientranti in una più ampia strategia di rigenerazione urbana.

INTERVENTO 1: Riqualificazione e adeguamento funzionale del parco giochi inclusivo di Viale Rimembranze con miglioramento dell’accessibilità e della mobilità. INTERVENTO 2: realizzazione percorso ciclopedonale protetto. che integrerà funzionalmente i percorsi ciclopedonali esistenti , garantendo la sicurezza ai fruitori e al contempo migliorando la viabilità e la sicurezza stradale, riqualificando gli spazi pubblici. Il progetto permetterà di creare nuove occasioni di coesione migliorando la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione.

RIGENERAZIONE URBANA PER L’INCLUSIONE E L’ACCESSIBILITA’ A VIADANA

Il progetto è composto da tre interventi connessi tra loro e rientranti in una più ampia strategia di rigenerazione green e di inclusione sociale.

1) RECUPERO ARENA SPETTACOLI VIA AL PONTE

2) RECUPERO AREA VERDE PARCO B. POWELL

3) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO

Quest’area collocata a sud della città, vicinissima al centro storico ma separata dalla SP358 era utilizzata per diverse funzioni pubbliche come cinema all’aperto, discoteca, aule succursali della scuola di musica e come sede per eventuali feste per scopi benefici. Il masterplan di progetto prevede di rigenerare un’area oggi in completo disuso e progressivo abbandono, per dargli nuova vita ed ottenere benefici sociali e di coesione per la comunità.

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AREE PERTINENZIALI AL MUNICIPIO

Il progetto intende rigenerare il centro di Marcaria, crocevia delle principali direttrici e al quale si affacciano le più importanti funzioni sociali. Attraverso un organicità di interventi si trasformeranno gli attuali informi spazi implementandoli con nuove funzioni a sostegno dello sviluppo sociale ed economico.

INTERVENTI:

Realizzazione spazio ludico

Realizzazione spazio per eventi e parcheggio

Adeguamento e sistemazioni aree verdi Municipi, Biblioteca e miglioramento area giochi

Adeguamento marciapiedi e miglioramento degli accessi carrabili e pedonali con completo abbattimento barriere architettoniche

Revisione, razionalizzazione e creazione di sotto servizi, impianto smaltimento acque e illuminazione pubblica

Il lavoro puntuale di Abstract, come spiegato da Lara Cavalli, non si esaurisce qui. Adesso c’è tutto il capitolo del PNRR sul quale concentrarsi. Ma l’ufficio bandi non parte sprovveduto: “E’ una questione sulla quale stiamo lavorando da mesi” ha chiarito Lara Cavalli. Contributi sostanziosi per i comuni, che permettono di realizzare più di un segno nel cassetto. Merito di buoni progetti, ma merito ancor di più di ottime presentazioni e di chi – del mestiere – sa come muoversi nel complesso mondo dei bandi ad ogni livello. La sfida della crescita territoriale è solo all’inizio. Abstract comunque è pronta ad assistere chi ne avrà necessità per rendere il percorso legato al finanziamento meno impervio.

Nazzareno Condina

© Riproduzione riservata