Da mercoledì 9 marzo è possibile prenotare sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, la dose ‘booster’ per i cittadini particolarmente fragili (immunocompromessi) che hanno già ricevuto la dose addizionale da almeno 4 mesi (120 giorni).

Come indicato dal commissario straordinario generale, Francesco Paolo Figliuolo, il 1° marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose alle persone di età pari o superiore a 12 anni sottoposte a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale).

Si può ricevere la dose ‘booster’ nei centri di riferimento delle strutture specialistiche presso le quali hanno già ricevuto la dose addizionale. In questo caso, saranno le aziende sanitarie stesse a verificare chi è in possesso delle condizioni necessarie per essere sottoposto alla somministrazione della quarta dose e a provvedere alla chiamata diretta.

In alternativa recandosi in uno dei centri vaccinali attivi sul territorio regionale in accesso diretto, senza prenotazione, mentre, dome detto, da domani anche prenotandosi attraverso la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, cliccando su ‘quarta dose – Cittadini trapiantati e immunocompromessi’.

Nello specifico, l’appello si rivolge ai pazienti con malattie autoimmuni, patologie neurologiche, oncologiche o onco-ematologiche, patologie o insufficienza renale, pazienti sottoposti a trapianto di organi, di midollo o di cellule staminali (comprese le persone in lista d’attesa). Sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è possibile consultare l’elenco dei farmaci ad attività immunosoppressiva, da tenere in considerazione per stabilire la necessità di somministrare la quarta dose. (Qui il link: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1567238/Lista_AIFA_Immunosoppressori_Dose_Addizionale.pdf )

Come sottolinea Antonella Laiolo, responsabile del Servizio vaccinazioni di ASST Cremona, «la quarta dose segue le regole del booster: si può fare indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, secondo i criteri già validi per la terza dose. Alle persone con più di dodici anni sarà somministrato Pfizer (dose standard di 0.3ml = 30mcg di composto attivo). A chi ha più di 18 anni sarò somministrato Moderna (mezza dose, 0.25ml=50mcg di composto attivo)».

Novavax non sarà somministrato per le dosi “booster” (terza e quarta): «È disponibile per le persone con più di 18 anni, anche su richiesta, ma si usa solo per il ciclo primario, che deve essere fatto con lo stesso tipo di vaccino», puntualizza Laiolo. «Chi ha effettuato le prime dosi con un vaccino a mRNA (come Pfizer e Moderna) non potrà fare il richiamo con Novavax e viceversa».

A Cremona, per la precisione a Castelverde, è possibile prenotare oppure accedere liberamente nei giorni e negli orari di servizio dell’hub. È sempre necessario presentare la tessera sanitaria, il codice fiscale, un documento d’identità e la documentazione sanitaria che attesta una delle condizioni sopra elencate.

SEDE

Hub Sapiens, via A.Stefanoni 1 – Costa sant’Abramo, Castelverde

ORARI E GIORNI:

Lunedì e giovedì dalle ore 13 alle 18

Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 13

