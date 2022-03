Prosegue l’attività dell’ASD Shotokan Karate Do guidata dal Maestro Claudio Lena.

CAMPIONATO REGIONALE CADETTE – Doppio successo per le ragazze del Team Shotokan del M° Lena, in occasione del Campionato Regionale FIJLKAM Lombardia specialità Kata Cadetti/e, svoltosi lo scorso 13 Marzo 2022 a Calcinato (Bs), che ha visto qualificarsi entrambe le atlete Lazzari Siria e Rovina Lisa con due eccellenti settimi posti nella agguerritissima Categoria femminile, ai Campionati Italiani FIJLKAM che si svolgeranno il prossimo Aprile presso il PalaFijlkam di Ostia Lido. Grazie ai risultati di Siria e Lisa, il Team Shotokan si è piazzato tra le migliori Società Sportive in campo Regionale, nella specialità Kata Cadetti femminile.

CORSO ALTA SPECIALIZZAZIONE – Altra bella iniziativa che ha visto presente il M° Claudio Lena, è stato il Corso di Alta Formazione Ukemi Waza, percorso di conoscenza e sperimentazione, promosso dal Comitato Regionale Fijlkam Lombardia e dal Presidente Riccardo Zambotto, che si è svolto negli scorsi Week End del 5 e 12 Marzo 2022, presso la Palestra Comunale di Arcore (MI), sotto la guida del M° Adelio Bottani, una bellissima esperienza di condivisione e confronto insieme ad un gruppo di lavoro attento e partecipe.

PROGETTI NELLE SCUOLE – Dopo il lungo periodo di Lockdown, l’anno scolastico 2021/2022, ha visto la ripartenza dei Progetti “Karate Gioco Sport a Scuola” rivolto agli alunni delle classi 1°- 2° e 3° della Scuola Primaria, il Progetto “Karate –Psicomotricità-Sviluppo Intelligenza Motoria”, rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia e il “Progetto Difesa Personale M.G.A.-FIJLKAM” promosso presso l’Istituto d’Istruzione Superiore S. Chiara di Casalmaggiore con la collaborazione dei Docenti Jenna Rossi e Lorenzo Borrini, come gli anni scorsi, grandi numeri: 2 Istituti Comprensivi coinvolti, 3 Scuole e oltre 400 alunni partecipanti.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata