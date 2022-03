Altro weekend esaltante per i colori della Canottieri Eridanea. Sabato e domenica sul lago di Candia Canavese (TO) si è tenuto un meeting per società appartenenti a regioni del nord Italia ed in particolare Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Gli atleti coinvolti, appartenenti alle categorie giovanili, Allievi A,B1,B2, C, Cadetti (10-14 anni) hanno partecipato complessivamente ad oltre 100 regate. Ancora una volta da incorniciare le prestazioni degli atleti e delle atlete (prevalente la quota rosa), guidati come sempre dal tecnico di lunga e professionale esperienza Gianluca Farina.

Questi i risultati:

Denise Mulas Argento Singolo Cadetti Femminile

Argento Singolo Cadetti Femminile Arianna Truzzi Oro Singolo Cadetti Femminile

Oro Singolo Cadetti Femminile Edoardo Coppi Oro Doppio misto Cadetti Maschile con B. Kovaks della Idroscalo Milano

Oro Doppio misto Cadetti Maschile con della Idroscalo Milano Matilde Pasquali Argento Singolo Allievi C Femminile

Argento Singolo Allievi C Femminile Edoardo Coppi Oro Singolo Cadetti Maschile

Oro Singolo Cadetti Maschile Denise Mulas / Arianna Truzzi Oro Doppio Cadetti Femminile

/ Oro Doppio Cadetti Femminile Matilde Pasquali Argento Singolo 7,20 Allievi C Femminile

Argento Singolo 7,20 Allievi C Femminile Arianna Truzzi/Denise Mulas Denise Oro 4 di coppia Cadetti Femminile selezione Regione Lombardia

Il canottaggio rappresenta una tra le discipline più dure e faticose dello scenario sportivo generale ed è da sempre piuttosto lontana dalla visibilità collettiva. I sempre più frequenti ed eccellenti risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti della Canottieri Eridanea sono frutto di grande impegno, costanza, sacrificio e serietà, qualità storicamente caratterizzanti gli atleti del canottaggio agonistico, grazie anche ad un’illuminante guida tecnica.

E’ importante sottolineare anche che le medaglie d’oro degli atleti dell’Eridanea sono state ottenute pressochè interamente con i migliori tempi assoluti di categoria. Matilde Pasquali era alla sua seconda gara ufficiale avendo esordito in gare ufficiali solo 15 giorni fa, con un buon quarto posto. Edoardo Coppi, Arianna Truzzi e Denise Mulas sono stati selezionati per far parte di equipaggi multipli, in particolare il 4 di Coppia Cadetti, in rappresentanza della Regione Lombardia per regate dedicate alle Regioni oltre che internazionali.

