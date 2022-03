Area Professional è un’azienda che fornisce consulenza e formazione in ambito Automazione Industriale e Information technology dal 2012. Grazie alle competenze tecnologiche acquisite, dal 2015 è diventata Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico della Regione Lombardia in ambito Industria 4.0.

Dal 2021 ad Area Professional si affianca AP S.r.l., una nuova società più strutturata e innovativa per incontrare al meglio le attuali esigenze di mercato. Ap S.r.l è il System Integrator di nuova generazione che fornisce soluzioni per la digitalizzazione delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0.

La stretta collaborazione tra le due società ha dato vita ad Area Group, un gruppo pensato per integrare due realtà distinte, ma complementari, così da poter rispondere al meglio alle necessità dei clienti.

Area Group, trovandosi in un triangolo strategico tra le province di Cremona, Parma, e Mantova vuole essere il punto di riferimento tecnologico per il territorio e il ponte di collegamento tra la tecnologia 4.0, gli istituti scolastici e le imprese.

Area Group è a Casalmaggiore, in via Favagrossa 54. Per eventuali contatti 0375 480273 – https://areaprofessional.com

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata