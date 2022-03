Un’entusiasmante iniziativa si sta sviluppando nell’alveo della azioni previste dal Progetto Porte Aperte (Avviso di Regione Lombardia a sostegno delle attività di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui al Decreto n. 7074/2020) ovvero i laboratori di consapevolezza inclusiva.

Oltre all’ente capofila (Ass. La Tenda di Cristo), i 2 partner (Ass. Amici della Santa Federici ed Avis Comunale di Commessaggio), i Comuni dell’Unione Foedus, sono coinvolti l’I.C. Marconi di Casalmaggiore in particolare il plesso di Rivarolo del Re ed Uniti e la Parrocchia di Rivarolo con il Progetto “Radio del Rey”.

Una bellissima convergenza di sinergie e di risorse che realizzano completamente lo spirito di Porte Aperte (www.porteaperte.net).

Quest’azione è un intervento di media education proposto dalla professionista Elisabetta Filippi, educatrice ed insegnante, da proporre nelle classi della scuola primaria. I bambini si cimenteranno nella produzione di un podcast per la neonata radio locale “Radio del Rey”, che avrà come contenuto le loro riflessioni ed esperienze sul tema dell’inclusione e della comunità.

Parallelamente Iris Caffelli, progettista dell’Ass. La Tenda di Cristo e Presidente dell’APS ForMattArt (www.formattart.com), con l’Ass. Gli Amici della Santa Federici, realizzeranno un laboratorio con i ragazzi dell’Associazione che stanno partecipando al progetto di autonomia “Dopo di Noi” per la produzione di un contest sui diritti dell’infanzia e delle persone con diverse abilità (Convenzione ONU)

Questo materiale diverrà successivamente prezioso oggetto di riflessione per i bambini della primaria: un percorso che potrà in tal modo aiutarli a crescere il senso di cittadinanza, l’appartenenza comunitaria e la maggior conoscenza del territorio abitato. Studenti, famiglie e comunità saranno poi invitati a dare il loro feedback sul lavoro svolto, attraverso le trasmissioni radiofoniche.

La metodologia del laboratorio si avvale di un media, nello specifico la web radio, oggi più che mai fondamentale per gestire e comprendere la comunicazione mediata dalle nuove tecnologie, “porte aperte digitali” su strade di comunicazioni nuove.

Elisabetta Filippi condurrà i laboratori documentati da Daniele Goldoni, facilitatore di comunità insieme agli insegnanti, che coordinati dalla referente di plesso Cinzia Lini, hanno aderito entusiasticamente anche ad una breve formazione introduttiva.

Molte sono le competenze stimolate: analisi della struttura linguistica del linguaggio dei media digitali, produzione di messaggi appropriati a questi strumenti, comprensione delle dinamiche sociali, dei modelli di comportamento, degli spazi di partecipazione comunitari che essi favoriscono.

“Può la vulnerabilità divenire uno strumento guida per trovare soluzioni innovative? A partire dall’ascolto e dalle narrazioni di esperienze, gli studenti delle scuole saranno portati a riflettere sul loro modo di vedere la diversità (personale, culturale e generazionale), analizzare inevitabili pregiudizi e paure, per aprirsi all’incontro con la persona unica, preziosa e sempre portatrice di ricchezza” (dal Progetto Porte Aperte). Questo obiettivo, maturato in piena emergenza pandemica, mantiene la sua attualità a causa di circostanze che nuovamente stanno sovrastando l’umanità e che necessariamente provocano i cittadini ad intraprendere nuovi paradigmi di fronteggiamento ed elaborazione dell’accaduto.

Tutte le agenzie educative sono pertanto impegnate a riempire le cassette degli attrezzi dei ragazzi, con nuovi strumenti “capaci di futuro”, auspicio fondamentale della spiritualità di Padre Francesco, fondatore dell’Ass. La Tenda di Cristo.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata