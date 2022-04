Nomi evocativi, casati nobiliari custodi memorie e segreti, il fascino aristocratico delle grandi famiglie di un tempo tra Lombardia ed Emilia. Dimore Storiche Cremonesi – progetto lombardo che riunisce da pochi mesi dimore patrizie, castelli e antiche ville residenziali private presenti nella città di Cremona e sul territorio – sposa e sceglie la rete turistica culturale Castelli del Ducato, nata nel 1999, con sede in Rocca Sanvitale a Fontanellato (PR), per un percorso di promozione e valorizzazione dei beni storici privati che aprono i blasonati portoni al pubblico in occasioni straordinarie.

Il circuito Castelli del Ducato si apre, dunque, ancora di più alla Lombardia dove ad oggi promuove 12 realtà storico-artistiche, compresi i nuovi ingressi tra Cremona e Crema, oltre a 19 manieri in provincia di Parma, 13 in provincia di Piacenza, 5 in provincia di Reggio Emilia, 1 in Toscana, in Lunigiana, oltre ai Luoghi Verdiani, molti Comuni con i loro monumenti più significativi tra cui – Salsomaggiore Terme, Fidenza, Casalmaggiore – la Dallara Academy, il Labirinto della Masone, Musei, ville ed altri luoghi sorptrendenti.

Artefice del matrimonio tra Castelli del Ducato e Dimore Storiche Cremonesi è il Conte Orazio Zanardi Landi, presidente del circuito Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e Cremona, proprietario con la famiglia del Castello di Rivalta in Val Trebbia (PC) e di Palazzo Calciati Crotti (CR), che ha tenuto a battesimo la formazione delle Dimore Storiche Cremonesi veicolate da Target Turismo.

Il Presidente Zanardi Landi: “Castelli del Ducato ha fatto da rete pionera per venti anni, oggi cresce e dissemina modelli che funzionano: ne è la prova il progetto Dimore Storiche Cremonesi che ha visto una rosa di proprietari privati con ville e palazzi in Lombardia unirsi e scegliere di entrare in squadra con noi. Il ruolo interregionale del nostro circuito, per cui tanto abbiamo lavorato in questi anni, inizia a vedersi così come il più ampio raggio di visitatori. Con una offerta diversificata, articolata ma sempre di alta qualità dobbiamo ora recuperare quello che pandemia e crisi economica ci hanno tolto e guardare al futuro con tenacia anche nell’ottica dell’internazionalizzazione. L’obiettivo è avere al fianco della rete madrina Castelli del Ducato sempre più istituzioni regionali ed imprese in un cammino congiunto”.

Un circuito in forte crescita. Su www.castellidelducato.it – che da gennaio ad aprile 2022 ha già raggiunto le 550mila visualizzazioni con un +17% sul 2019, pre-pandemia confrontando lo stesso periodo ed il 156% sul 2021 – è stata aperta la pagina web dedicata alle Dimore Storiche Cremonesi. Qui i turisti possono trovare le 10 blasonate location, le loro aperture straordinarie con visite guidate, i primi notturni estivi con intermezzi musicali e alcune proposte di picnic in villa a primavera.

Le 10 meraviglie. Affacciate su giardini e parchi secolari nel cuore della campagna cremonese o racchiuse dentro eleganti architetture lungo le antiche contrade della città, le prestigiose dimore storiche cremonesi con Castelli del Ducato sono visitabili in visite guidate diurne e notturne, eventi, appuntamenti culturali ed esperienze speciali. Sul portale Catelli del Ducato trovate: Palazzo Calciati Crotti, Palazzo Cattaneo Ala Imperiali, Palazzo Guazzoni Zaccaria, Villa Calciati Crotti, Castello Mina della Scala, Villa Sommi Picenardi, Villa Bottini La Limonaia, Villa Manna Roncadelli Vaghi, Palazzo Zurla De Poli, Palazzo Terni De Gregory.

Calciati Crotti, Ariberti, Cattaneo, Guazzoni, Zaccaria, Gerenzani, Schizzi, Manna Roncadelli, Zurla, Persico Licer, Terni De Gregory sono i nobili casati dalle vicende famigliari ricche di fascino, come i palazzi dove vissero, che conoscerete scoprendo le dimore storiche cremonesi. E’ la vita di un tempo antico che si svela attraverso saloni arredati con suppellettili d’epoca, scaloni e cortili. Il fascino segreto delle grandi famiglie – tra estetica nello stile, vita gentile, opere, mecenatismo, palazzi, cappelle, ricordi e profumi delicati.

Il progetto Dimore Storiche Cremonesi era stato presentato venerdì 10 settembre 2021 nella splendida cornice della “Galleria dei ritratti” di Palazzo Calciati Crotti. Dopo otto mesi si è suggellata l’alleanza con Castelli del Ducato.

“Inizia un nuovo cammino che vede Castelli del Ducato, Dimore Storiche Cremonesi e Target Turismo fianco a fianco. Cremona, Crema e il loro territorio hanno visto nel corso della storia la presenza di importanti casate nobiliari, che hanno lasciato interessantissime testimonianze architettoniche e artistiche in numerose dimore storiche ancora oggi presenti ed è grazie al rapporto di collaborazione e fiducia instaurato con i singoli proprietari che oggi possiamo aprire al pubblico questo immenso patrimonio storico-artistico – spiegano Elena Piccioni e Fabio Maruti di Target Turismo -. Inizia oggi uno stupendo cammino con i Castelli del Ducato: lavoreremo insieme per portare il prodotto Castelli sempre più a valore in Italia”.

PALAZZO CALCIATI CROTTI

Località: Cremona, Via Palestro 1

Antica dimora nobiliare sorta tra il 1763 e il 1766 su commissione del nobile Conte Cesare Crotti per celebrare l’importanza del casato cremonese. All’interno il monumentale scalone d’onore conduce negli appartamenti nobili, affrescati e decorati con magnificenza da artisti cremonesi del Settecento; un tripudio di arredi antichi, opere d’arte, cimeli di famiglia appartenuti ai casati Crotti e Calciati e tramandati per generazioni sino ad oggi.

Visite guidate 2022:

Lunedì 18 aprile ore 15.00 e ore 16.30

Sabato 23 aprile ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 24 aprile ore 15.00 e ore 16.30

Lunedì 25 aprile ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 1 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 8 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 15 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 22 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 29 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 2 giugno ore 15.00 e ore 16.30

Sabato 11 giugno, ore 21.00 – Notturno a Palazzo: visite guidate a tarda sera con figuranti in abiti barocchi

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno.

Ingressi:

Adulti: € 15.00

Bambini 6-12 anni: € 10.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 10.00

Notturni a palazzo adulti: € 20.00

Notturni a palazzo bambini fino 14 anni: € 15.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Cremona, Via Oscasali 1

Palazzo di origini cinquecentesche che fu dimora della famiglia Ariberti e dall’anno 1623 divenne oggetto di numerose trasformazioni architettoniche da parte dei marchesi Cattaneo; la semplice facciata protegge la sontuosità degli ambienti interni, frutto di uno dei più grandi progetti dell’architetto Faustino Rodi legati a dimore nobiliari cremonesi. Il cortile d’onore con l’elegante porticato conducono verso lo scalone monumentale, che dà accesso al piano nobile, vero cuore del palazzo. Tra le sale riccamente decorate spiccano il maestoso salone delle cariatidi con cupola ellittica, la galleria pompeiana, la sala di Diana, la sala degli specchi e la sala dell’albero.

Visite guidate 2022:

Sabato 28 maggio, ore 21.00 – Notturno a Palazzo: visite guidate a tarda sera con figuranti in costume.

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno

Ingressi:

Adulti: € 15.00

Bambini 6-12 anni: € 10.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 10.00

Notturni a palazzo adulti: € 20.00

Notturni a palazzo bambini fino 14 anni: € 15.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Cremona, Corso Vacchelli 60

Il Palazzo, che affonda le sue origini nel XV secolo, è situato ai margini dell’antica cerchia muraria cittadina e fu per secoli dimora cittadina delle nobili famiglie Guazzoni e Zaccaria. L’elegante e suggestivo cortile porticato in stile bramantesco, gli ambienti e le sale interne delle varie ali del palazzo stesso, presentano una straordinaria e rara stratificazione storica ed artistica con elementi architettonici e decorativi che coprono oltre 500 anni di storia cremonese, facendone un unicum nella città di Cremona, maggiormente valorizzato dopo il lungo recente restauro. Il palazzo è aperto alle visite e allestito come location per eventi. Al suo interno è possibile visitare una importante maison di alta moda rinomata a livello internazionale.

Visite guidate 2022:

Sabato 30 aprile ore 15.00 e ore 16.30

Sabato 7 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Sabato 14 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Sabato 21 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Sabato 28 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Sabato 4 giugno, ore 21.00 – Notturno a palazzo: visite guidate a tarda sera con danze rinascimentali

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno

Ingressi:

Adulti: € 15.00

Bambini 6-12 anni: € 10.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 10.00

Notturni a palazzo adulti: € 20.00

Notturni a palazzo bambini fino 14 anni: € 15.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Persico Dosimo, Via S. Pietro 125 (8 Km da Cremona)

Residenza di campagna della nobile famiglia Gerenzani realizzata intorno al 1680 su progetto dell’architetto cremonese Giovan Battista Natali, la villa è considerata una delle più belle residenze nobiliari di campagna del territorio cremonese. L’arioso cortile d’onore, i giardini, la deliziosa cappella, accolgono i visitatori prima di entrare nei monumentali ambienti delle sale principali decorate in epoca settecentesca, dalle linee barocchette e festose. Ancora oggi i proprietari, Conti Calciati Crotti, ne mantengono gli arredi e l’atmosfera tipicamente nobiliare che da secoli la contraddistingue.

Visite guidate 2022:

Domenica 8 maggio – Pic nic in villa con visite guidate alle ore 15.00 e 16.30

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno

Ingressi:

Adulti: € 15.00

Bambini 6-12 anni: € 10.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 10.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Casteldidone, Via Montale 6 (30 Km da Cremona)

Storico maniero edificato alla fine del XVI secolo, situato sul confine tra il territorio cremonese e quello mantovano, fu antica residenza estiva della nobile famiglia Schizzi. Il Castello conserva ancora oggi fascino e suggestioni di un’altra epoca: il grande cortile d’onore, gli ambienti interni affrescati ed arredati con opere d’arte, mobili, dipinti, porcellane e antichi cimeli di famiglia. E’ uno dei più significativi e rari esempi di antica residenza nobiliare, nel territorio cremonese, tuttora stabilmente abitata e conservata dai suoi proprietari, i Conti Persico Licer.

Visite guidate 2022:

Tutte le domeniche dal 24 aprile al 30 ottobre (chiusura estiva mese di agosto)

Visite guidate alle ore 15.00 e 16.30

Domenica 1 maggio – Pic nic in villa con visite guidate alle ore 11.00 – 15.00 – 16.30

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno

Ingressi:

Adulti: € 12.00

Bambini 6-12 anni: € 10.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 10.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Torre de’ Picenardi, Via IV novembre 1 (25 Km da Cremona)

La Villa dalla lunga ed articolata storia si sviluppa da un nucleo più antico quattrocentesco, rimaneggiato e ampliato tra la metà del ‘700 e il primo ‘800 da importanti architetti cremonesi come Voghera e Rodi. Per diversi secoli fu residenza nobiliare dell’antica casata cremonese dei Marchesi Picenardi. I cortili su cui si affacciano le numerose strutture culminano nel giardino all’inglese retrostante, che al suo tempo fu, insieme alla villa, celebrato e visitato da importanti personalità e divenne famoso in tutta Europa.

Visite guidate 2022:

Lunedì 18 aprile ore 15.00 e ore 16.30

Lunedì 25 aprile ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 8 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 22 maggio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 5 giugno ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 19 giugno ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 3 luglio ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 4 settembre ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 18 settembre ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 2 ottobre ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 16 ottobre ore 15.00 e ore 16.30

Domenica 30 ottobre ore 15.00 e ore 16.30

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno

Ingressi:

Adulti: € 10.00

Bambini 6-12 anni: € 8.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 8.00

Studenti fino a 18 anni: € 8.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Monasterolo di Robecco d’Oglio, Via Cairoli 23 (19 Km da Cremona)

La villa sorge su un terrazzo alluvionale del fiume Oglio ed è una tipica residenza padronale di un vasto possedimento fondiario cremonese. Di origini medialei, come testimonia il porticato con colonne in cotto e capitelli a dado smussato, adiacente a quello ad arcate rinascimentali, è stata in parte trasformata nel Settecento, come il raccolto oratorio dedicato a S. Rocco. Le sale conservano affreschi con ambientazioni marine e urbane ottocentesche, attribuiti al cremonese Giuliano Motta. La villa è circondata da un vasto giardino all’inglese con padiglione limonaia.

Visite guidate 2022:

Lunedì 18 aprile – Pic nic in villa con visite guidate alle ore 11.00

Eventi 2022:

28-29 maggio, Chateau-Cadeaux: Ode ai sensi. Alto artigianato, moda, arte, enogastronomia.

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno

Ingressi:

Adulti: € 12.00

Bambini 6-12 anni: € 8.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 8.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Grumone di Corte de’ Frati (17 Km da Cremona)

Residenza estiva prediletta per secoli della nobile famiglia Manna Roncadelli, la villa, di impianto cinquecentesco, si trova nella località di Grumone, immersa nel paesaggio della campagna cremonese sul confine col territorio bresciano. Il complesso è un perfetto esempio di villa di campagna nobiliare, dove coesistono la parte residenziale e quella agricola con suggestivi scorci e vedute che degradano fino al fiume Oglio, evocando l’atmosfera unica dei secoli passati.

Visite guidate 2022:

Domenica 22 maggio – Pomeriggio in villa con visite guidate alle ore 15.00 e ore 16.30

Aperto su prenotazione in altri giorni e orari per tutto l’anno.

Ingressi:

Adulti: € 15.00

Bambini 6-12 anni: € 10.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 10.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Crema, Via Tadini 2 (40 Km da Cremona)

Edificato nel 1520 dal nobile Leonardo Zurla sulle fondamenta di un torrione medievale, Palazzo Zurla De Poli è un esempio di villa di caccia dai canoni cinquecenteschi lombardi, nella stagione del dominio della Serenissima sulla città di Crema. Lo sfarzo degli ambienti si sprigiona nel solenne Salone d’Onore, affrescato con scene ispirate a Le Metamorfosi di Apuleio, e le tre sale attigue del piano nobile, decorate con cicli pittorici di importanti artisti lombardi del tempo. La Famiglia De Poli, proprietaria della dimora, custodisce con passione e amore il palazzo, rinato dopo un lungo recente restauro.

Visite guidate 2022:

domenica 24 aprile alle ore 14.30 -16.00 -17.30 con aperitivo

lunedì 25 aprile alle ore 11.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

domenica 1 maggio ore 11.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

domenica 15 maggio ore 14.30 – 16.00

domenica 29 maggio ore 14.30 – 16.00 – 17.30

giovedì 2 giugno ore 11.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

domenica 5 giugno ore 11.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

domenica 4 settembre alle ore 11.00 – 15.30 – 16.30

domenica 2 ottobre alle ore 11.00 – 15.30 – 16.30

martedì 1 novembre alle ore 11.00 – 15.30 – 16.30

domenica 6 novembre alle ore 11.00 – 15.30 – 16.30

Sabato 17 giugno, ore 21.00 – Notturno a palazzo: visite guidate a tarda sera con intermezzi musicali

Mercoledì 6 luglio, ore 21.00 – Notturno a palazzo: visite guidate a tarda sera con intermezzi musicali

Ingressi:

Adulti: € 10.00

Bambini fino a 12 anni: gratuito

Notturni a palazzo adulti: € 20.00

Notturni a palazzo bambini fino 14 anni: € 15.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

Località: Crema, Via Dante Alighieri 20-22 (40 Km da Cremona)

Situato nel cuore del centro storico di Crema, il palazzo è ancora oggi una delle più significative dimore settecentesche della città, eretto a partire dal 1711 in stile barocchetto per volontà del conte Nicolò Maria Bondenti su progetto di Giuseppe Cozzi, venne lasciato incompiuto nella parte destra, che lo caratterizza ancora oggi. Al centro del portico è collocato lo scalone d’onore che dà accesso al piano nobile, i cui interni sono decorati da un ricco complesso di affreschi del XVIII secolo.

Il palazzo è ora custodito dai suoi proprietari, i nobili Terni de Gregory.

Visite guidate 2022:

Domenica 15 maggio ore 14.30 – 16.00 – 17.30

Domenica 29 maggio ore 14.30 – 16.00 – 17.30

Domenica 18 settembre ore 14.30 – 16.00 – 17.30

Mercoledì 22 giugno, ore 21.00 – Notturno a palazzo: visite guidata a tarda sera con intermezzi musicali

Sabato 2 luglio, ore 21.00 – Notturno a palazzo: visite guidate a tarda sera con intermezzi musicali

Ingressi:

Adulti: € 15.00

Bambini 6-12 anni: € 10.00

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Scolaresche: € 10.00

Notturni a palazzo adulti: € 20.00

Notturni a palazzo bambini fino 14 anni: € 15.00

info@castellidelducato.it

dimorestoriche@targetturismo.com

