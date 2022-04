Secondo i dati Istat elaborati dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia, nel 2021 sono aumentati i “Neet”, ossia i giovani tra i 15 e 29 anni che non lavorano non studiano e non sono inseriti in un percorso formativo. Il tasso medio regionale è del 17,4% e in Provincia di Cremona l’incidenza è ancora maggiore con il 22,6%. Se il fenomeno era in corso già da quale anno, a causare il recente incremento è stata la pandemia di Covid-19.

Intervenire non è semplice perché bisogna anzitutto individuare i “Neet”, poi riuscire a motivarli mettendoli in contatto con le opportunità che il territorio offre. L’Informagiovani di Cremona è impegnato nella prevenzione del fenomeno, in sinergia con le scuole. Il tasso medio regionale dei “Neet” raggiunge quota 19,7% per le donne e diventa il 29,6% in Provincia di Cremona: la disparità di genere nel mondo del lavoro contribuisce ad acuire il problema. Il servizio di Federica Priori.

