Nel corso del consiglio comunale che si è tenuto ieri sera è stato approvato il bilancio consuntivo 2021 del Comune di Viadana, che si è chiuso con un avanzo pari a 1 milione 628mila 993,66 euro, ovvero la somma dei 717.936,67 euro di avanzo per quanto riguarda gli investimenti e i 911.056,99 euro di parte disponibile da destinare a manutenzioni straordinarie.

Sempre nel corso della seduta è stata approvata la variazione di bilancio necessaria per destinare tali risorse nel bilancio previsionale 2022-2024 per l’annualità 2022. Con l’avanzo di amministrazione, pertanto, si andranno a finanziare diversi interventi sul patrimonio immobiliare dell’Ente locale: 100mila euro saranno destinati per manutenzione straordinaria dei cimiteri; 100mila euro per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo; 100mila euro per progettazioni; 230mila euro per manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare; 80mila euro per la manutenzione straordinaria delle scuole; 100mila euro per la manutenzione straordinaria del palazzo comunale.

Nel corso del consiglio comunale del 29 aprile, inoltre, è stato approvato il piano economico-finanziario del servizio di igiene urbana, che presenta un costo complessivo invariato rispetto al 2021. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di non prevedere aumenti nel costo della tariffa Tari per il 2022. Il servizio, nuovamente gestito da Sesa Spa, ha un costo pari a 2.379.311,16 euro: la Tari va a coprirne interamente il costo.

Da quando Sesa Spa è subentrato come gestore, i livelli di percentuale di raccolta differenziata – come da contratto – si sono sempre attestati al di sopra dell’80%, aumentando di 1,5 punti percentuali tra il 2016 e il 2019. Il livello della percentuale della raccolta differenziata nel 2020 a Viadana è stato superiore sia all’obiettivo nazionale (pari al 65%) che a quello del Nord Italia (pari al 69,9%) che a quello della Lombardia (72%).

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata