Calo record di reati in rapporto alla popolazione per la provincia di Cremona. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, Cremona, questa volta in positivo, si colloca in ultima posizione rispetto alle altre province della Lombardia con 2.920 reati nel 2021. Appena sopra Cremona c’è Lodi con 3.068 reati, Como con 3.094 e Sondrio con 3.165. Questa volta il primato spetta a Milano con 6.618 reati, seguita da Pavia con 4.388 e Brescia con 3.711.

Buone notizie per Cremona anche per quanto riguarda il dato dei furti in abitazione. La nostra città si colloca al penultimo posto in Lombardia con 184 casi ogni 100.000 abitanti relativamente al 2021. E’, tra l’altro, il numero più basso se confrontato agli anni precedenti, se si esclude il 2020, anno del lockdown che ha di fatto azzerato gli spostamenti. Nel 2020 si sono registrati 157 episodi, 27 in meno dell’anno successivo. Ma se si guarda ai dati del 2019 e del 2016, la differenza è evidente: nel 2019 il numero è stato di 275, mentre nel 2016 i furti in casa sono stati 448. Dopo Sondrio, che è l’ultima in classifica con 66 casi nel 2021, Cremona risulta un’isola felice. Al primo posto c’è invece Pavia con 377 furti nel 2021, Monza 339, Lecco 306 e Milano con 284.

Che nel nostro territorio il trend di reati fosse in flessione lo aveva ribadito lo scorso 12 aprile anche il questore Michele Davide Sinigaglia in occasione delle celebrazioni per il 170esimo anniversario della Polizia di Stato. Il dato sui furti relativo all’anno appena trascorso e ai primi mesi del 2022, ad esempio, è risultato in diminuzione del 28%.

Sara Pizzorni

