Il prossimo 23 maggio, contestualmente ai lavori di riqualificazione di Piazza Finzi, aprirà il cantiere che realizzerà i primi due stralci funzionali della “ciclopedonale oltre le mura”. Un investimento di 166mila euro, circa comprensivo di IVA, spese tecniche ed oneri della sicurezza.

Come la Piazza, l’intervento ha ricevuto il cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sul Bando “Riqualificazione e valorizzazione dei Borghi storici” che ha portato nelle casse del Comune 647mila euro circa, a fronte degli 885mila previsti, come spese di investimento.

“L’obiettivo che l’amministrazione comunale si è posta col progetto di questa ciclopedonale – spiega il Sindaco Massimiliamo Galli – è quello di realizzare, perimetralmente alle mura del Centro storico e sul lato opposto della circonvallazione nord-est, una percorrenza ciclabile, che stabilisca una continuità di percorrenza tra quelle esistenti sulla Strada per Tornata e in Via Risorgimento. Collegherà le zone residenziali periferiche, il centro sportivo, i parchi pubblici esistenti e previsti nel nuovo Piano di Governo del Territorio. Il Bando di Regione Lombardia ha offerto l’opportunità: si inizierà da est, lato Ballarini-Zwilling, collegando il terminale della ciclabile ivi esistente con quella di Vicolo del Chiodo e proseguendo fino al parcheggio di Via Piave, dietro la Casa di Riposo. Nell’occasione sarà curato anche l’arredo urbano e migliorata l’illuminazione pubblica”.

Come previsto dal progetto esecutivo, l’attuazione della ciclopedonale proseguirà nel futuro per stralci funzionali omogenei, da realizzare in base ai finanziamenti che l’amministrazione riuscirà a canalizzare in materia di mobilità sostenibile.

I lavori sono stati affidati alla ditta Arc Edil di Alessandro Erculiani & C. Sas che ha già operato a Rivarolo negli anni passati, realizzando i marciapiedi di Via Manfredini.

