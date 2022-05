Nel corso della seduta di giunta che si è riunita martedì 10 maggio è stato approvato il progetto esecutivo realizzato dall’arch. Marco Malacarne per i lavori di riqualificazione di due alloggi di proprietà comunale situati in via Ospedale Vecchio a Viadana.

I lavori, del costo complessivo pari a 110mila euro di cui 25mila euro a carico del Comune e la parte restante (85mila euro) finanziata tramite bando da Regione Lombardia, devono essere assegnati entro il corrente mese di maggio e riguardano due servizi abitativi pubblici (SAP) che necessitano di urgenti interventi di manutenzione, con particolare riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti.

Dopo aver ottenuto il finanziamento tramite il bando regionale e dopo aver individuato nella fase preliminare due alloggi comunali situati in via San Francesco e altrettanti in via Ospedale Vecchio, a seguito di variazioni tecniche riconducibili all’aumento dei costi dovuti alla situazione economica mondiale, dei particolari accorgimenti finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche oltre che ad alcune migliorie, l’amministrazione comunale ha scelto di concentrare gli interventi limitatamente ai due alloggi di via Ospedale Vecchio, cosicché siano adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e quindi in grado di fare fronte a specifiche esigenze di ospitare utenti con diverse disabilità.

