Un finanziamento regionale di oltre 26mila euro per l’acquisto di un autoveicolo di servizio a basse emissioni inquinanti e di un drone per il monitoraggio del territorio provinciale, a supporto del servizio di vigilanza stradale e della sicurezza urbana della Polizia Provinciale di Cremona.

Il territorio provinciale è attraversato da importanti arterie con particolare carico di traffico veicolare, con elevato transito di veicoli fuori dai centri abitati e con elevate esigenze di monitoraggio dello stesso. Nello specifico la Provincia di Cremona è attraversata da 82 strade provinciali dall’origine, 4 Ex strade provinciali riclassificate a strade statali e 8 Ex strade statali declassate a strade provinciali. L’intero territorio necessita di un sempre maggiore pattugliamento mediante l’utilizzo di veicoli di servizio efficientemente equipaggiati.

Il progetto prevede l’acquisto di un’autovettura a basse emissioni inquinanti per il servizio di polizia stradale, completa di allestimento e dispositivi supplementari d’allarme, nonché un drone a scopo di sicurezza urbana e stradale, che potrebbe essere utilizzato per servizi di monitoraggio anche in collaborazione con Forze dell’Ordine e polizie locali dei comuni. Il costo complessivo del progetto è di circa 44.500,00 euro, di cui il 60% finanziato da Regione Lombardia.

Obiettivo importante è rendere più efficiente il controllo del territorio mediante pattuglia automontata, con una maggior sicurezza per gli operatori nel rispetto dell’ambiente. Il veicolo sarà infatti “ibrido”, quindi a basse emissioni inquinanti.

Un secondo obiettivo consiste nel fornire un valido apporto in ambito di sicurezza e sostenibilità della mobilità soprattutto in aerea extraurbana, sfruttando i vantaggi dell’uso del drone nelle situazioni ritenute critiche, ove sarà possibile monitorare tecnicamente con immagini e informazioni dettagliate. Potrà inoltre essere motivo di collaborazione con Forze dell’Ordine e Polizie locali dei comuni.

“Essere stati finanziati da Regione Lombardia, significa avere la possibilità di portare sul territorio provinciale un più efficace supporto alla sicurezza stradale ed urbana, grazie a mezzi e attrezzature di ultima generazione che rispettino gli standard ambientali di cui tutti noi siamo promotori” – afferma Salvatore Guzzardo, Comandante della Polizia Provinciale – “Abbiamo avuto conferma del finanziamento alla fine di marzo 2022, ed entro la fine del mese di settembre metteremo in atto quanto programmato”.

