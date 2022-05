Un’interrogazione con risposta immediata in aula per chiedere a Regione Lombardia un sostegno economico rivolto ai piccoli Comuni per l’aggiornamento dei PGT. È quanto ha predisposto Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s Lombardia con l’IQT che sarà discussa domani, martedì 3 maggio, durante i lavori d’aula in Consiglio regionale.

Spiega Degli Angeli: “Ho voluto espressamente chiedere quali iniziative Regione intenda promuovere o porre in essere, al fine di fornire un sostegno finanziario ai piccoli Comuni visto che, ad oggi, molti PGT risultano essere in scadenza e vanno quindi rinnovati”.

La questione – spiega il consigliere pentastellato, riguarda anche e soprattutto il complesso periodo storico in cui ci troviamo. “Le difficoltà strategiche e finanziare affrontate durante oltre due anni di pandemia nonché quelle affrontate oggi a causa dei rincari energetici, stanno pesando gravemente sulle casse degli Enti. E numeri alla mano – sottolinea Degli Angeli -, la revisione di un PGT arriva a costare fino a 40 mila euro per un comune con mille abitanti”.

Costi enormi, soprattutto per i Comuni più piccoli i quali, per far fronte alle spese cogenti, potrebbero vedersi costretti a tagliare o rinviare determinati servizi destinati ai cittadini. “Proprio per questi motivi – aggiunge il consigliere – la Giunta lombarda dovrebbe pensare di assistere gli Enti fornendo loro la possibilità di destinare congrue risorse economiche-finanziarie, all’erogazione di servizi rivolti alla cittadinanza”.

Il modo in cui la Giunta potrebbe farlo è attraverso l’attuazione della Legge regionale n. 12 del 2005 art. 24 comma 1 e 1 bis attraverso la quale Regione individua: “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia ed eroga altresì contributi in conto capitale ai comuni, nonché alle forme associative tra comuni”.

Conclude Degli Angeli: “Mi aspetto da Regione una risposta puntuale e soprattutto azioni concrete. Del resto soprattutto i piccoli Comuni, rappresentano l’ossatura portante del nostro Paese: e custodiscono anche gran parte del patrimonio storico e naturalistico. Per questo motivo è nostro dovere prendercene cura assistendoli nel miglio modo possibile”.

