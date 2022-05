Si sta facendo sentire anche a Cremona lo sciopero del personale di Trenord che nella giornata di oggi 15 maggio sta paralizzando il traffico su tutta la rete lombarda. Uno sciopero anomalo, già per la giornata, domenica, decisamente inusuale per incrociare le braccia, e per il fatto che non è stato sottoscritto da nessuna sigla sindacale, né autonoma né confederale. A indirlo sono state singole RSU – rappresentanze sindacali unitarie – operanti in diversi collegi della Lombardia.

A Cremona, una raffica di cancellazioni iniziata questa mattina alle 3 e destinata a proseguire fino alle 2 di lunedi. Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia, quindi la stessa Trenord ha invitato a non mettersi in viaggio e ad usare altre mezzi.

Pressoché deserta la stazione, dove comunque uno sportello della biglietteria è aperto e qualche viaggiatore entra per chiedere informazioni sui treni in circolazione. I display sono uno stillicidio di cancellazioni: soppressi quasi tutti i treni da e per Milano, qualcosa di più sembra esserci sulla linea per Treviglio e per Brescia.

L’app Trenord indica soppressioni per tutta la giornata, ma solo recandosi in stazione è possibile verificare se qualche corsa sarà effettuata.

Soltanto a inizio maggio un referendum tra il personale ferroviario aveva approvato a larga maggioranza il rinnovo del contratto nazionale: una ragione in più per considerare anomala questa agitazione che pur non danneggiando i pendolari, sta creando parecchi disagi a chi voleva spostarsi senza tirare fuori l’auto dal garage.

gb

© Riproduzione riservata