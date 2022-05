Parte dal Piemonte (Chivasso, TO), territorio a cui sarà estesa l’area di campionamento, la ricerca capillare e potenziata della possibile presenza di microplastiche nelle acque del fiume Po.

Dopo il primo step realizzato grazie a MANTA RIVER PROJECT nel 2020, in piena emergenza pandemica, oggi l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po – Ministero della Transizione Ecologica, darà il via alla seconda fase in partnership con Sapienza Università di Roma, Struttura Oceanografica ARPAE-DAPHNE, AIPo, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e grazie al supporto logistico degli Amici del Po.

Anche quest’anno si confermano le stazioni di campionamento già oggetto della precedente analisi nei tratti di: Isola Serafini (Piacenza-Cremona); Boretto (Reggio Emilia); Pontelagoscuro (Ferrara); Po di Goro (Delta del Po). La conferenza stampa di presentazione del progetto avrà luogo mercoledì 25 maggio a Chivasso al Parco fluviale del Bricel alle ore 10.30.

