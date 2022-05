“L’Amministrazione Comunale di Sabbioneta ringrazia Alessia, Serena e Silvia per il servizio svolto negli ultimi dodici mesi come volontarie del servizio civile universale.

Dall’assistenza al doposcuola comunale, alla presenza sullo scuolabus, dall’attività presso biblioteca e ufficio cultura, al servizio presso il municipio, l’attività delle tre volontarie dell’anno 2021-2022 è stato impreziosito dal contesto ancora pandemico in cui si sono inserite tante attività che nel Comune di Sabbioneta sono state possibili anche grazie all’apporto serio, motivato ed entusiasta delle tre giovani che hanno scelto di svolgere il Servizio Civile Universale nel proprio comune di residenza.

La conoscenza della macchina amministrativa comunale è occasione di accrescimento personale importante per chi si appresta a passare dal mondo dello studio al mondo lavorativo, così come le competenze apprese nei dodici mesi presso il Comune di Sabbioneta possono essere spese per il proprio futuro, con l’auspicio che possano essere messe a disposizione della collettività, in qualsiasi ambito saranno impegnate.

Il percorso di formazione di ANCI Lombardia, ente che si occupa di organizzare e gestire il Servizio Civile, ha fornito nel corso dei mesi occasioni di orientamento nel mondo lavorativo, oltre che momenti di formazione di vario tipo che molto beneficio potrà portare a chi ha vissuto questa importante esperienza.

Al ringraziamento per Alessia, Serena e Silvia si unisce l’augurio di un buon lavoro a Pamela, che dal 26 maggio 2022 e per dodici mesi vivrà l’esperienza del Servizio Civile Universale presso l’Ufficio Cultura del Comune di Sabbioneta. Da metà giugno a lei si uniranno altri due ragazzi, provenienti dal Comune di Viadana, che presteranno servizi assistenziali ed educativi presso il doposcuola comunale e non solo. Anche per il prossimo anno, all’apertura delle iscrizioni, il Comune di Sabbioneta offrirà nuovamente la possibilità di svolgere presso i propri uffici il Servizio Civile Universale.”

