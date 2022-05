Sabato 28 maggio presso il Bike Park di Viadana (zona golenale) si terrà la nuova edizione del “Bike Park Event”, l’evento ciclistico dedicato alle mountain bike che dal 2017, anno in cui è sorta la struttura, ne caratterizza il calendario.

Una tradizione, dunque, quasi una nuova “classica” del territorio viadanese e oltre, dal momento che tra gli iscritti all’edizione 2022 ci sono persino partecipanti provenienti da Toscana e Liguria. Organizzata dal Team Viadana Bike con il patrocinio del Comune, la gara si svolge all’interno del Bike Park e nelle zone limitrofe per una lunghezza complessiva del percorso pari a 7,5 chilometri, che a seconda delle categorie sarà ripetuto tre o quattro volte. Non è previsto alcun tratto su asfalto. Verranno premiati in totale 71 partecipanti di 14 categorie diverse, sia maschili che femminili, tenendo presente che potranno partecipare corridori tesserati dai 13 anni in poi.

Le adesioni sono già aperte (inviare via WhatsApp la foto del tesserino al numero 347/7786102), ma c’è anche la possibilità di iscriversi sul posto. Il ritrovo è fissato alle ore 13.30 presso la Boutique della Carne in via Al Ponte, mentre la partenza delle gare è fissata per le ore 15.30.

“Siamo fieri di poter collaborare in maniera continuativa con una realtà come Team Viadana Bike – afferma l’assessore allo Sport Alessandro Cavallari – nonché dell’impegno e della qualità delle sue proposte. Questi eventi hanno un’importanza anche sotto il profilo dell’educazione dei giovani, della socialità, dello stare insieme e fare gruppo. Il nostro circuito rappresenta senza dubbio nel suo ambito un fiore all’occhiello in provincia di Mantova”.

Da parte sua il sindaco Nicola Cavatorta rimarca non solo “l’aspetto fondamentale della manutenzione da parte del Team Viadana Bike di un’area su cui prima sorgeva una discarica”, ma anche “il progetto in fase di studio per l’ampliamento dell’area data in concessione alla società Team Viadana Bike che andrà ulteriormente a impreziosire il circuito”.

“Come Team – conclude il presidente Damiano Oliva – ringraziamo questa amministrazione e la precedente per il supporto che ci hanno sempre dimostrato e per la disponibilità”.

