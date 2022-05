Tutto pronto per Wonderfest, la manifestazione che sabato 28 e domenica 29 maggio porterà a Mantova il meglio della cultura pop, dai fumetti ai cartoni animati, dai supereroi americani ai manga giapponesi e ai videogiochi di ieri e di oggi: una grande festa per gli appassionati di questi divertentissimi mondi, per le famiglie e i giovani di ogni età.

Organizzata da Blue Raincoat Srl, Wonderfest trasforma i locali di Grana Padano Arena & Theatre in un caleidoscopio di colori, con decine di iniziative a tema e una forte componente interattiva. Non solo stand dove acquistare gadget e comics, ma anche aree gioco libero che ospitano i videogames che hanno fatto la storia e gli originali cabinati degli anni Ottanta e Novanta, in una retrospettiva che non mancherà di entusiasmare i nostalgici, al pari dei giovani alle prese per la prima volta con Pac-Man, Space Invaders e tanti altri titoli senza tempo. E a proposito di confronti intergenerazionali, nell’area dedicata ai mattoncini i più abili costruttori italiani esporranno le loro opere d’arte, accogliendo ragazzi e famiglie per le attività di gioco e laboratorio; un modo originale e divertente per passare insieme un fine settimana all’insegna di uno dei giochi più amati dai bambini di ieri e di oggi.

Wonderfest è il luogo ideale per avvicinarsi al grande fumetto, con un’artist alley popolata da oltre 30 fumettisti al lavoro dal vivo: spicca il nome di Giuseppe Camuncoli, autore della locandina del festival e pluripremiato artista per Marvel, DC Comics e altri editori internazionali. Ma gli ospiti non appartengono solo all’universo delle nuvole parlanti. Dalla tv per ragazzi ai social, passando per il doppiaggio e le serie tv, il cast di Wonderfest attinge all’intero panorama della cultura pop.