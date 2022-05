80mila euro per 40 beneficiari in provincia di Cremona per il bando 2021 per il bando regionale per le società sportive. Nella seconda linea di credito prevista dal bando, con massimale sino a 2.000 euro, nella categoria A sono state incluse le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) con sede legale e/o operativa in Lombardia, nella categoria B le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

“La misura è stata un vero successo. Grazie alle novità introdotte con il bando 2021 – sottolinea Antonio Rossi sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – abbiamo potuto velocizzare tutte le pratiche e riusciremo a erogare ai beneficiari i contributi a fondo perduto per le spese ordinarie 2021 in tranche unica, già tra fine maggio e inizio luglio. Ai 40 beneficiari delle linee 2A e 2B della provincia di Cremona sono stati erogati 80.000 euro”.

L’elenco completo dei 34 beneficiari per la linea 2A, per un totale di 68.000 euro.

Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Flora, Minervium Scherma Manerbio Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata In Sigla Minervium Scherma Manerbio Ssdrl, Unione Sportiva Acli Asd, Em Danza Associazione Sportiva Dilettantistica , Asd Sported Maris, Asd Atletico Manfro, Asd Pro Tennis Pandino, Associazione Sportiva Dilettantistica Gerundo Volley.

Asd Gymnica Revolution, Cc Cremonese Asd, Asd Pony Club Cascina Cà Chiodelli, Asd Gymnica Cremona, Unione Sportiva San Luigi, Asd Atletica Interflumina Epiù Pomì, Asd Centro Karate Sportivo, Polisportiva Dilettantistica Casalbuttano, Ginnastica Trevicass Societa Sportiva Dilettantistica A R.L., Cremonacorre Asd, Esperia Calcio Asd,

Apd Corona, U.S.D. Spinese Oratorio, Soncino Sporting Club S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica o in breve: S.S.C. Srl Società Sportiva Dilettantistica, Asd Pall. Pizzighettone.

Asd Polisportiva S.Ilario, Gsd Luisiana, Associazione S.D. Vela Crema, Casalmaggiore Rfc, Asd Dinamo Zaist, Associazione Sportiva Pieranica Dilettantistica, Sansebasket Associazione Dilettantistica, Asd Vanoli Young, Pallacanestro Crema – Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, K3 S.S.D. A R.L., Redblack Roller Team Asd.

L’elenco completo dei 6 beneficiari per la linea 2B, per un totale di 12.000 euro.

Asd On Stage Danza, Associazione Polisportiva Dilettantistica Il Cerchio Sport, Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Teatrodanza, Club 87 Asd, Dynamite Team Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Il Laboratorio Asd Aps.

