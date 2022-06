Dopo il successo degli eventi sportivi conclusisi con la serata di sabato 11 in Piazza Ducale, tornano gli appuntamenti di piazza a Sabbioneta, già questo fine settimana. L’associazione Non solo Arte e Cucina al tempo dei Gonzaga organizza due serate di comicità in Piazza Ducale, serate definite Eno-Gastro-Comiche, per la presenza assicurata di risate e buon cibo. Venerdì 17 dalle ore 21.15 Antonio Guidetti e la compagnia Artemisia Teater metteranno in scena due atti comici dal titolo Se negh pienseva mia mé , spettacolo comico in lingua popolare reggiana. Domenica 19, allo stesso orario, sul palco di Piazza Ducale si esibiranno nello spettacolo comico dal titolo Panico Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli e Mauro Aimi. L’accesso a Piazza Ducale e ai due spettacoli comici è gratuita e aperta a tutti. La giornata di sabato 18 sarà dedicata a celebrare l’esposizione Rinascimento Sabbionetano, che compie un anno di presenza in Palazzo Ducale ma che da qualche settimana vede l’intero palazzo partecipe dello splendore degli abiti di Fausto Fornasari, ricostruzioni fedelissime degli abiti del Rinascimento. La collezione festeggia i venti anni dall’inizio del suo tour mondiale che fa tappa ora a Sabbioneta. Per l’occasione, sabato 18, il palazzo prende vita. Alle 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 all’interno del palazzo, fra gli abiti rinascimentali, musiche e danze e uno spettacolo tutto da vivere, dedicato ai turisti e ai sabbionetani. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del bando Lombardia Attrattiva (accesso ai monumenti sabbionetani con biglietto unico 15 euro, ridotto 10, gratuito per i residenti a Sabbioneta). Durante le tre serate in Piazza Ducale servizio bar e cucina a cura delle attività sabbionetane. Ingresso agli spettacoli in piazza gratuito. L’evento è patrocinato dal Comune di Sabbioneta. Info su visitsabbioneta.it

