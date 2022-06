Valore rete che cresce. Si è svolta in Rocca Sanvitale a Fontanellato – nella sede del circuito Castelli del Ducato – lunedì 27 giugno 2022 l’Assemblea annuale del circuito Castelli del Ducato dove sono stati eletti i nuovi rappresentanti del Consiglio Direttivo della rete turistica culturale, come ogni tre anni: confermati alla presidenza il Conte Orazio Zanardi Landi (Castello di Rivalta – PC) e alla vice presidenza Luigi Spinazzi Sindaco di Fontanellato (PR), mentre tra i consiglieri sono stati votati dall’assemblea riunita Francesco Mariani Sindaco di Compiano (PR), Giovanni Ferrari Assessore del Comune di Varano de’ Melegari (PR), Maria Rita Trecci Gibelli (proprietaria del Castello di Gropparello – PC), Francesca Spaggiari (della famiglia proprietaria del Castello di San Pietro in Cerro, PC), Giuseppe Scaltriti (della famiglia proprietaria del Castello di Roccabianca, PR).

Nel gruppo dei partecipanti alla Assemblea odierna dei Castelli del Ducato presieduta dal presidente Orazio Zanardi Landi e dal vice presidente Luigi Spinazzi: Maurizio Pavesi direttore Castelli Ducato, Antonella Fava e Francesca Maffini staff Progetti, Comunicazione, Relazioni Esterne Castelli del Ducato, Marco Trippa (gestore del Castello Pallavicino di Varano de’ Melegari), Francesco Mariani (Sindaco del Comune di Compiano), Lisa Massari (Comune di Vernasca), Francesca Spaggiari (proprietaria del Castello di San Pietro in Cerro), Maria Rita Trecci Gibelli (proprietaria Castello di Gropparello), Giuseppe Bersani (Sindaco Comune di Castell’Arquato), Emanuela Moschini (Comune di Vernasca), Roberto Bertorelli (Assessore Comune di Bardi), Orazio Zanardi Landi (proprietario del Castello di Rivalta), René Von Holstein (proprietario del Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino), Luigi Spinazzi (Sindaco di Fontanellato), Ivano Pavesi (Assessore del Comune di Guastalla), Bianca Marchi (proprietaria Castello di Montechiarugolo), il Principe Diofebo Meli Lupi (proprietario della Rocca Meli Lupi di Soragna), Elena Valli (funzionaria del Comune di Guastalla), Sara Tonini (Assessora Comune di Sissa Trecasali).

Fondata nel 1999 la rete turistica culturale, oggi interregionale, Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e Cremona promuove rocche, fortezze, manieri, dimore storiche, musei, giardini e labirinti, ovvero una pluralità di soggetti con personalità giuridica, tra Soci Fondatori e Ordinari, enti pubblici e proprietari privati ed un prezioso corollario di luoghi aderenti. Il viaggio da lustrarsi gli occhi merita perché i manieri sono tutti diversi per tipologia, storia, caratteristiche.

E’ un circuito pubblico-privato con ben 16 alloggi di tra antiche mura esclusivi e una rosa di mappe on line dove sono segnalati luoghi dove dormire, dove mangiare, dove acquistare, oltre a esperienze uniche ed eventi che puoi vivere tutto l’anno.

“Confermandosi importante realtà turistica in Italia a specifico tema rocche, fortezze, manieri è strutturata secondo logiche di turismo culturale: la rete d’arte Castelli del Ducato è diventata interregionale con realtà di grande richiamo non solo in Emilia-Romagna, ma anche in Lunigiana, la parte della Toscana più vicina al parmense, ed in Lombardia con un gioiello da visitare nel territorio cremonese – spiega il presidente Orazio Zanardi Landi – il 2022 ha portato anche diverse altre realtà che hanno scelto Castelli del Ducato per una promozione mirata: Borgo e la Rocchetta di Castellarano (RE), il Castello di Riva di Ponte dell’Olio (PC), il Comune di Ponte dell’Olio (PC), il Comune di Casalmaggiore con il Museo del Bijou (CR), le 10 Dimore Storiche Cremonesi tra Crema e Cremona”.

