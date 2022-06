Ho all’incirca un anno Zeus, ma i suoi occhi, e il suo cuore, hanno già vissuto momenti difficili, ed altri di infinito dolore. Lo vedi quando ti guarda, quando si mette in un angolo, impaurito, cercando di capire cosa gli sta accadendo intorno. Zeus è uno splendido maremmano, giunto dal Molise e momentaneamente in stallo presso una volontaria di Martignana Po. Non durerà a lungo lo stallo, e ci sarà bisogno di qualcuno che decida di buttare il suo di cuore oltre l’ostacolo e con pazienza di far capire a Zeus che sulla terra non ci sono solo momenti difficili, ma anche persone amorevoli, e divani, e carezze, e prati in cui perdere il fiato.

LA STORIA – Zeus è arrivato poco tempo fa dalla Basilicata. Era stato ritrovato sulle murge materane con ferite profonde dovute a morsi di cinghiale. Quegli stessi morsi che avevano portato via il fratello Lucio. Il sud è spesso questo schifo qui. Cani vaganti, pochi volontari dal cuore gigantesco, strutture qualche volta da dimenticare. “Le volontarie (del sud) lo hanno amorevolmente curato e fatto ristabilire ma, per lui, al sud non c’era nessuna possibilità, se non quella di ritornare in strada. Vista la sua docilità e la sua bontà, le volontarie del posto non se la sono sentita perché sapevano che Zeus non sarebbe mai riuscito a cavarsela da solo. Hanno chiesto aiuto ed ecco che, per Zeus, si è aperto uno stallo casalingo”. A portarlo al nord, e sino a Martignana, Simona e Anna che, insieme ad Elena si stanno occupando di lui. Zeus è timido, ha bisogno di imparare a fidarsi delle persone, ma poi adora le coccole, adora le carezze, adora guardare quel che succede e la tranquillità degli spazi.

L’ADOZIONE – Serve un’adozione per lui. Non sarà un’adozione di quelle semplici: il cammino per ritrovare fiducia e per vincere la paura e un po’ di quella timidezza è un cammino che a volte può durare tempo. Ma, per ogni piccolo passo in avanti, vi sarà la soddisfazione di averlo fatto insieme a lui. E’ un cane dalle potenzialità enormi, docilissimo. Basterà saperlo attendere e lavorarci un po’. Il grande Zeus si trova in stallo a Martignana Po. Per chi fosse interessato ad un’adozione l’invito è quello di mettersi daccordo con chi lo segue e andarlo a conoscere. Informazioni ulteriori al 3314344041.

Ho conosciuto personalmente Zeus, dopo averne letto la sua storia. Deve solo riprendere fiducia nel mondo che lo circonda e, con la persona o le persone giuste potrà farlo. Il bianco maremmano attende solo un’adozione consapevole. Attende solo un altro cuore gigante, come il suo.

