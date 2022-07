La vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, e l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, hanno partecipato giovedì in Prefettura a Milano alla riunione con i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica delle province di Milano, Como, Monza Brianza e Varese riguardante le azioni sinergiche per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti nei parchi cittadini e nelle zone boschive.

Presente il Prefetto di Milano, Renato Saccone. In collegamento i Prefetti di Como, Andrea Polichetti, di Monza Brianza, Patrizia Palmisani, e di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello. Un incontro volto a rilanciare il ‘Progetto Parchi’, in particolare sul versante della sicurezza e fruibilità per cittadini e famiglie, contro degrado e tossicodipendenza.

“Ho avanzato la richiesta di intensificare gli interventi delle forze dell’ordine per sottrarre parchi e spazi verdi allo spaccio e restituirli al pieno godimento di bambini e famiglie per il gioco, lo sport, le attività ricreative nella natura e all’aperto, così importanti per il benessere fisico e mentale di giovani e adulti” ha commentato la vicepresidente Moratti, che ha sottolineato come “la Regione Lombardia sostenga interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e, attraverso la Legge 9, abbia messo a disposizione 4 miliardi di euro per infrastrutture, piste ciclabili, manutenzioni e interventi per migliorare la fruibilità dei parchi lombardi da parte dei cittadini”.

“Le linee guida della Regione prevedono il rafforzamento delle politiche volte alla prevenzione, soprattutto nelle scuole, al recupero della persona e al suo reinserimento sociale piuttosto che a una mera riduzione del danno. Occorre sfatare infatti il concetto della tossicodipendenza come malattia e intervenire il più rapidamente possibile per indirizzare i giovani verso i centri educativi, terapeutici e riabilitativi appropriati” ha rimarcato Letizia Moratti.

“Gli Accordi riguardanti il Parco di Rogoredo, il Parco delle Groane e il Parco della Pineta stipulati nel 2021 – ha aggiunto l’assessore Riccardo De Corato – hanno consentito di effettuare importanti servizi di Polizia locale in parecchi Comuni dell’hinterland di Milano, in cui la carenza di personale degli agenti non avrebbe consentito l’approntamento dei servizi. E i risultati operativi sono stati incoraggianti, tanto da ricevere il plauso della cittadinanza, che ha constatato un aumento della sicurezza dei parchi. Per questo motivo, gli Accordi per il Parco delle Groane e per il Parco della Pineta sono stati replicati per l’anno in corso, con un investimento pari a 130.000 euro”

“In aggiunta – ha proseguito De Corato – ricordo che la Regione ha finanziato una serie di progetti di videosorveglianza nelle aree verdi e nei parchi più problematici dal punto di vista dello spaccio di sostanze stupefacenti, con un impegno finanziario di ben 3.500.000 euro, di cui hanno beneficiato 53 enti, tra i quali quello del Parco delle Groane e i Comuni che ne fanno parte. Dinanzi al successo riscosso, emetteremo, nel 2022, un nuovo bando, stanziando una somma ancora più generosa, pari a 5 milioni di euro, per incrementare ulteriormente la sorveglianza nei Parchi e stanare gli spacciatori”.

“A questo proposito – ha concluso – vorrei sottolineare che generalmente i clienti non sostano nell’area verde per fare uso di droga: piuttosto, raggiungono in automobile il Parco, la acquistano dagli spacciatori e la consumano altrove. Per questo motivo, la politica di riduzione del danno destinata ai tossicodipendenti, messa in atto qualche anno fa, non ha dato i risultati sperati. Al contrario, l’effettuazione di diffusi servizi di Polizia locale e l’installazione di videocamere hanno prodotto concreti risultati di miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruizione dei Parchi da parte dei cittadini. Qualora ci segnalassero altri parchi con problemi analoghi, li esamineremo e, se sussistono le condizioni adeguate, agiremo stipulando nuovi Accordi”.

