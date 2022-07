Avevamo segnalato, qualche tempo fa la pericolosità della cartellonistica abbassata a Rivarolo del Re. Oggi possiamo dire che il problema è stato risolto grazie a un’interlocuzione tra comune e provincia di Cremona. A raccontarci la cosa il sindaco di Rivarolo, Luca Zanichelli. “Da una buona collaborazione tra l’ente provincia e il comune di Rivarolo del Re abbiamo risolto la problematica della visibilità agli incroci che da diverso tempo avevamo ben presente. I cartelli con le indicazioni stradali sugli incroci della SP42 e della SP32 che poi si tramita in SP78 erano troppo a ridosso del ciglio dell’incrocio, del divisorio, e quindi c’era poca visibilità e chiaramente veniva a mancare anche la sicurezza. Questo da molto tempo perché le normative di anni fa prevedevano la collocazione dei cartelli stradali in quella maniera. Nel corso degli anni ai primi cartelli si è aggiunto l’aggravio di altri cartelli indicatori che avevano fatto calare notevolmente la visibilità. Dopo una buonissima collaborazione con la provincia e sempre con l’intento migliorativo a riguardo del territorio siamo riusciti ad arretrare quanto basta e a mettere delle strutture portanti per i cartelli più alte che ora consentono una visibilità migliore sugli incroci, questo garantendo sempre il rispetto della normativa e quindi poi il rispetto di tutte le norme che vanno a tutelare tutti gli ambiti assicurativi. Ringrazio il presidente della Provincia Mirko Signoroni con il quale c’è stata da subito una buonissima collaborazione e ringrazio tutto lo staff dei dirigenti dell’ufficio tecnico della provincia. Questo a dimostrazione che come amministreatori siamo tutti consapevoli delle difficoltà, delle problematiche a livello di sicurezza stradale e della manutenzione delle stesse. Però l’ottica di tutti è quella di migliorare e di consentire condizioni di maggior sicurezza stradale. Purtroppo gli iter amministrativi sono lunghi e complicati ed è ogni volta necessario trovare i fondi per fare dalle piccole alle grandi opere. Parlo sia di segnaletica stradale, orizzontale e verticale, che di manutenzione delle strade. L’intento della buona amministrazione è quello sempre di risolvere i problemi. Tutti siamo sempre al lavoro per cercare di fare il bene del nostro territorio e cercare di risolverne i problemi. In queste situazioni non c’entra l’appartenenza politica, ma centra il buon spirito di amministrare, la buona predisposizione a mantenere il bene comune a favore di tutti i cittadini. L’obiettivo nostro è quello di collaborare con gli enti, a prescindere dalla politica, per far crescere il territorio, e se si vuol far crescere il territorio è necessario partire da quello, da cosa si può fare. E si può fare molto di più collaborando“. Un altro problema risolto dunque: “Sì – chiude Zanichelli – lo avevate giustamente segnalato, ci stavamo lavorando ed oggi si può davvero dire che la questione è chiusa“.

