VivaceSostenibile chiede che anche Casalmaggiore abbia un centro vaccinale per la somministrazione della quarta dose. “E’ una campagna questa – spiega Annamaria Piccinelli – che interessa persone di terza e soprattutto quarta età, con conseguenti difficoltà a muoversi. Sul mantovano la Asst Carlo Poma ha già fatto convenzioni con farmacie, cooperative private e quant’altro, su tutto il territorio e un nostro anziano invece deve fare almeno 20 km per vaccinarsi e quasi sempre necessitando di un accompagnatore. Dicono che è perché i numeri sono bassi per il momento. Ci sembra una ragione inconsistente: prima cosa Casalmaggiore è il terzo Comune della provincia quindi è, e deve essere considerato, importante e avere tutti i servizi, in secondo luogo, se l’intenzione è quella di incoraggiare a vaccinarsi, ci sembra che questa non sia la strada, terzo: proprio perché non è necessario avviare grandi strutture, un centro vaccinale si può aprire facilmente, qualche ora la settimana, in una farmacia, in una cooperativa di medici, in un centro prelievi, ecc ecc. E’ esattamente quello che hanno fatto nel mantovano. Del resto, allargando lo sguardo alla medicina territoriale, Mara Azzi in un anno di direzione del Poma di Mantova sta andando come un treno: aperte Case di comunità a Viadana e Bozzolo, aperto l’Ospedale di comunità a Viadana con vari ambulatori di analisi; riaperti centri vaccinali su tutto il territorio; installati su tutto il territorio anche i totem per ritirare l’esito dei propri esami, ovunque siano stati eseguiti. E Casalmaggiore? C’è da dire che Mara Azzi, alla luce dell’organizzazione del Distretto casalasco-viadanese, è il riferimento anche per la medicina territoriale casalasca, ma naturalmente deve operare in collaborazione con Asst Cremona e allora, ahinoi, qui la faccenda…. diciamo che si complica. VivaceSostenibile presenterà dunque in Consiglio un documento in cui chiede di sollecitare il Distretto ad attivare un punto vaccinale anche a Casalmaggiore”.

Un’altra proposta VivaceSostenibile la avanza assieme al Listone – La comunità che dialoga e riguarda i Treni. Spiega Piccinelli: “I servizi vanno pretesi e difesi senza desistere un attimo, sia per utilità di ciascun cittadino sia per orgoglio della comunità tutta. Abbiamo treni che hanno più di quarant’anni e una stazione progressivamente smantellata. Quindi vogliamo farci capofila di una legittima e doverosa sollecitazione da parte di tutti i Comuni coinvolti affinché Trenord e Regione Lombardia, che da un anno continuano a spostare la data di consegna del nuovo materiale rotabile, rispondano ai loro impegni”.

E precisa Gabriel Fomiatti, Consigliere del Listone: “Con questa mozione si vuole andare a coinvolgere tutti i Comuni attraversati da questa linea martoriata. Vorremmo la più ampia condivisione possibile per far sentire la nostra voce. I treni nuovi sono fondamentali per poter permettere ai pendolari di vivere con massima serenità e sicurezza la propria quotidianità. Ricordiamo e rimarchiamo che questa deve essere una misura temporanea, in attesa della necessaria elettrificazione della linea per andare incontro all’esigenza di combattere il cambiamento climatico oltre che per contribuire alla transizione ecologica. Così come indicato e promosso dall’Unione Europea. Non possiamo continuare ad essere in ritardo. Il Pnrr è un’occasione unica per raggiungere quest’ultimo obiettivo”.

