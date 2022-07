Il Team Shotokan karate Do Sabbioneta/Casalmaggiore, continua il proprio ottimo percorso sia in campo agonistico che in ambito formativo.

Il mese di Giugno si è aperto con la Coppa del Mondo W.K.F. Serie A Il Cairo, dove Devid Lena dopo i successi del mese di Maggio, ha concluso al 33° posto su ben 96 atleti iscritti nella sola Categoria Senior Kata maschile. All’enorme Manifestazione agonistica svoltasi all’International Stadium de Il Cairo sabato 11 Giugno, erano presenti ben 70 Nazioni e 878 atleti in rappresentanza di numerosi Team Nazionali.

Un buon risultato visto l’altissimo livello della Manifestazione, che conferma la crescita costante del giovane Devid.

Nella settimana seguente alla trasferta egiziana, Devid è stato ricevuto dal Sindaco di Casalmaggiore Avv. Filippo Bongiovanni e dal Sindaco di Sabbioneta Dott. Marco Pasquali: entrambe le Amministrazioni Comunali hanno omaggiato Devid di due attestati di benemerenza per gli ottimi risultati ottenuti al Campionato Europeo W.S.F. stile Shotokan, in cui per il terzo anno consecutivo, si è qualificato Campione Europeo specialità Kata individuale Senior Maschile.

Grande giornata di festa è stata quella di Sabato 25 Giugno, con gli esami di passaggi di cintura per i piccoli e per i grandi atleti, una vera festa per tutti i ragazzi/e che si sono cimentati in esercizi di destrezza motoria, gioco tecnico del palloncino, percorsi, khion e Kata, grande entusiasmo anche da parte dei genitori situati all’esterno (nel rispetto delle normative Covid) e che hanno seguito con grande emozione uno degli appuntamenti stagionali più attesi.

Dopo i vari appuntamenti istituzionali, finalmente anche per i giovani agonisti, è poi giunto il momento di scendere sul tatami in campo Mondiale, in occasione della Youth League W.K.F. di Porec, secondo appuntamento della Coppa del Mondo Giovanile svoltasi in Croazia, lo scorso 2 Luglio Siria Lazzari, Denis Artemciuc e Lisa Rovina, si sono distinti nella Categoria Cadetti specialità Kata individuale.

All’imponente evento svoltosi allo Zatika Sports Hall, erano presenti 55 Nazioni e 2027 atleti iscritti nelle varie specialità e Categorie. Nell’occasione Lisa Rovina ha concluso la gara al turno preliminare, Denis Artemciuc al 41° posto su 76 atleti e Siria Lazzari al 33° posto su 93 atlete iscritte. Tanta emozione per i tre giovanissimi che non hanno ancora compiuto 15 anni e una grande esperienza maturata in vista degli appuntamenti agonistici futuri.

Il 3 Luglio il M° Claudio Lena è stato convocato dallo C.S.E.N. Lombardia, in qualità di Componente della Commissione d’esame per il passaggio di Dan presso il bellissimo Palazzetto dello Sport di Gorgonzola (MI). Bellissima giornata, ricca di speranze, emozioni, entusiasmo e impegno.

Altri appuntamenti formativi hanno segnato l’estate del Team giallo/blu: la scorsa Domenica 3 Luglio il Tecnico M.G.A. Fijlkam di 2° Livello Cristian Bianchin, ha seguito il Corso di aggiornamento Federale curato dal Comitato Regionale Lombardia presso il Palazzetto dello Sport di Pozzuolo Martesana (MI) e sotto la guida del Presidente Regionale Riccardo Zambotto e del M° Roberto Ghetti, mentre Domenica 10 Luglio è stata la volta del M° Claudio Lena Tecnico M.G.A. Fijlkam di 3° Livello, che ha seguito il Corso di Aggiornamento Federale curato dal Comitato Nazionale presso il Centro Olimpico PalaFijlkam di Ostia Lido, sotto la guida dei Tecnici Nazionali, e il Presidente M.G.A. Dott. Enzo Failla. Presente all’importante aggiornamento, la Deputata Avv.to Stefania Ascari di Modena, prima firmataria del Codice Rosso contro la violenza nei confronti delle donne.

L’estate per i ragazzi del M° Lena sarà ricca di appuntamenti. A Settembre, riprenderanno gli allenamenti nelle palestre di Sabbioneta, Casalmaggiore e Casalbellotto, il Team Shotokan è pronto ad accogliere in totale sicurezza tutti i nuovi iscritti e tutte le nuove iscritte (per le quali ci saranno particolari e grandi offerte a partire dai 14 anni fino ai 70 anni), che vorranno avvicinarsi alla fantastica disciplina sportiva del Karate! Per chi volesse ulteriori informazioni può visitare il sito, che sarà aggiornato nei prossimi giorni: www.maestrolena-karate.it

