Il Cremona Summer Festival continua con il concerto, presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, in programma giovedì 28 luglio 2022, alle ore 21.00, con ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Protagonisti gli studenti del Casalmaggiore International Music Festival, diretto da Anne Shih.

Dal 7 luglio al 30 luglio a Cremona si è tenuta la dodicesima edizione del Cremona Summer Festival, un festival estivo che funge da contenitore per attività didattiche connesse alla liuteria e alla musica, con un programma ricco di concorsi, masterclass e concerti.

Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, del Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Touring Club, del Casalmaggiore International Music Festival e del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze .

Studenti, accompagnatori e insegnanti di strumenti ad arco, di pianoforte e di strumenti a fiato, sono in città per suonare nella terra di Stradivari, provenienti da numerose nazioni del mondo. I concerti della rassegna sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Inoltre si raccomanda l’utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi al chiuso.

Casalmaggiore International Music Festival

Dal 1997 il Comune di Casalmaggiore promuove e organizza una scuola estiva di musica da camera e un Festival di musica classica per giovani musicisti provenienti da ogni parte del mondo. L’organizzazione è stata assunta, a partire dal 2010, dall’Associazione “Amici del Casalmaggiore International Festival” col proposito di favorire il confronto fra diverse esperienze didattiche e interpretative in campo musicale. Dopo due anni di interruzione forzata a causa della pandemia, il programma della ventiquattresima edizione, dal 11 al 31 luglio, prevede 28 concerti pomeridiani e serali; alcuni di questi sono inseriti nell’ambito del progetto “Venetia Picciola”, sostenuto dal Comune di Casalmaggiore e dalla Fondazione Cariplo, dedicato allo studio e alla valorizzazione della musica prodotta da compositori casalaschi in età barocca. Questo ricca offerta concertistica, a cui si aggiungono le lezioni e le prove aperte al pubblico, rende il Festival di Casalmaggiore un evento di rara intensità nel panorama musicale italiano. In questa edizione sono presenti circa 60 tra studenti e artisti ospiti, alcuni dei quali prestano anche la loro assistenza nei corsi musicali come tutors.

Le dimensioni contenute di Casalmaggiore consentono l’inserimento dei giovani musicisti nel tessuto sociale della città e rendono questa esperienza un’occasione di scambio culturale nel senso più ampio.

L’Amministrazione Comunale e la Città di Casalmaggiore, a sostegno del Festival, mettono a disposizione le loro strutture più belle: l’Istituto Santa Chiara, il Teatro Comunale, l’Auditorium Santa Croce, il Cortile del Palazzo della Congregazione.

Come è tradizione, i concerti del Festival sono offerti al pubblico gratuitamente e si terranno non solo a Casalmaggiore ma anche in altre località del territorio: Bozzolo (Chiesa della SS. Trinità), Cremona (Auditorium del Museo del Violino), Martignana di Po (Chiesa parrocchiale), Sabbioneta (Teatro all’Antica), San Martino del Lago (Santuario di Santa Maria Nascente a Caruberto).

Anche questa edizione del Festival beneficia dei significativi contributi del Comune di Casalmaggiore e della Fondazione “Walter Stauffer” di Cremona, che da anni, insieme alla Regione Lombardia, sostengono il Festival riconoscendone il valore culturale e sociale. Ugualmente prezioso il sostegno di alcuni imprenditori locali che hanno concretamente dimostrato il loro apprezzamento per la manifestazione, le cui ricadute culturali e economiche sono una promozione del nostro territorio.

Direttore artistico: ANNE SHIH – Hochschule für Musik Rheinland – Pfalz, Main

– Hochschule für Musik Rheinland – Pfalz, Main Docenti e collaboratori

Pianoforte: GIACOMO BATTARINO – Conservatorio “A. Vivaldi”, Alessandria

– Conservatorio “A. Vivaldi”, Alessandria Violino: NAI YUAN HU – Music Director of Taiwan Connection Music Festival;

– Music Director of Taiwan Connection Music Festival; ANNE SHIH – Hochschule für Musik Rheinland – Pfalz, Mainz; CHI SANG PARK

– Hochschule für Musik Rheinland – Pfalz, Mainz; CHI SANG PARK Viola: PEIJUN XU

Violoncello: SUNG-WON YANG

Pianisti collaboratori: ROBERTA ROPA – Conservatorio “A. Boito”, Parma; XI ZHAI

– Conservatorio “A. Boito”, Parma; XI ZHAI Artisti ospiti

Calderon Mateo , viola

, viola Carbone Javier , violino

, violino Darwish Shady , violoncello

, violoncello Eggertsberger Andreas , pianoforte

, pianoforte Fediukova Liza , violino

, violino Jakubovska Malwina , violoncello

, violoncello Kim Jeonga , violino

, violino Kim Junghwan , violino

, violino Kim Yeji , violino

, violino Kunstovny Hans , contrabbasso

, contrabbasso Lee Juyeon , violino

, violino Lee Myeonghan , violino

, violino Lee Yena , violino

, violino Liao Kuan Tzu , violino

, violino Liu Wanyu , violoncello

, violoncello Kanani Nishimoto , pianoforte

, pianoforte Montreuil David , viola

, viola Ni Zhiwei Victor , clarinetto

, clarinetto Pace Enrico , pianoforte

, pianoforte Suh Sophia , violino

, violino Tchaidze Georgy , pianoforte

, pianoforte Vidal Carlo Ballester , violoncello

, violoncello Weinhold Laurens , violino

, violino Yang Pauline , pianoforte

, pianoforte Yoon Jeong-Hwan, viola

Per maggiori informazioni, è possibile consultare i siti https://www.casalmaggiorefestival.com/ e cremonamusicfestival.it e le pagine social Facebook e Instagram.

