Anche ad agosto l’attività dei punti tampone e dell’hub vaccinale dell’Asst di Cremona proseguono a pieno ritmo per tutto il mese. In vista delle festività estive, l’hub vaccinale Covid di Cremona e i punti tampone degli ospedali di Cremona e di Oglio Po adeguano il servizio alle esigenze dei cittadini, offrendo prestazioni straordinarie e limitando la sospensione dell’attività a Ferragosto. Di seguito le variazioni e tutte le informazioni utili per accedere e prenotare.

PUNTI TAMPONE: APERTURA STRAORDINARIA SABATO 13 E ATTIVITÀ SOSPESA SOLO A FERRAGOSTO

I punti tampone degli ospedali di Cremona e Oglio Po rimarranno aperti per tutto il mese, ad eccezione del 15 agosto. In via straordinaria, saranno aperti al pubblico sabato 13 agosto. Si accede sempre e solo su prenotazione.

ORARIO DI APERTURA

OSPEDALE DI CREMONA (Ambulatorio Tamponi, Padiglione 8 – Ingresso pedonale da via Cà del ferro, 52/A)

– – 13 agosto 2022: dalle ore 7.30 alle 10

– – Tutti gli altri giorni: dal lunedì al venerdì, 8 – 13.30

OSPEDALE OGLIO PO (Ambulatorio Tamponi – ingresso via Staffolo, 51)

– – 13 Agosto 2022: dalle ore 8.30 alle 10

– – Tutti gli altri giorni: Dal lunedì al venerdì, 8 – 12.30

Il tampone molecolare è riservato ai cittadini sintomatici residenti in Regione Lombardia e viene proposto al paziente dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatria di Libera Scelta.

VARIAZIONI ORARI HUB VACCINALE

Anche l’hub vaccinale Covid Sapiens di Cremona (via Adelio Stefanoni 1 – Costa sant’Abramo) sarà attivo per tutto agosto, ad eccezione di lunedì 15 e martedì 16 in occasione delle festività. Si potrà accedere nei seguenti orari:

Lunedì, martedì e venerdì, dalle 8 alle 14

Mercoledì e giovedì, dalle 14 alle 19.30

Per effettuare la quarta dose è necessaria la prenotazione tramite il portale di Regione Lombardia: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata