Prima il viaggio in treno verso le più belle località della Lombardia, poi l’immersione nella natura con una pedalata in completo relax o un’escursione su percorsi più impegnativi: è la formula di Train&Bike, iniziativa ideata da Trenord nel programma di promozione turistica “Gite in treno”. Grazie a Train&Bike, il biglietto ferroviario consente di usufruire di sconti dedicati per il noleggio di biciclette ed e-Bike presso punti convenzionati in alcune delle più belle località turistiche in regione, per una gita su due ruote all’insegna della sostenibilità.

I sentieri della Valchiavenna, le sponde dei laghi d’Iseo, Garda, i paesaggi fluviali del Parco Adda Sud, i centri città e le bellezze situate nelle vicinanze di Bergamo, Varese e Mantova sono le destinazioni degli itinerari proposti da Trenord, che vogliono anche valorizzare le attività commerciali sul territorio.

Per usufruire delle agevolazioni, basta presentare presso gli store il biglietto del treno convalidato in giornata. Per tutte le iniziative, è necessario prenotare la bicicletta almeno 48 ore prima del viaggio. I contatti dei negozi convenzionati sono disponibili, insieme a tutte le informazioni utili, nella sezione Bike & Trekking dell’App e del sito Trenord: https://www.trenord.it/giteintreno/biketrekking/.

Queste proposte sono comprese nel programma “Gite in treno”, ideato da Trenord per favorire un turismo di prossimità e sostenibile alla scoperta delle bellezze della Lombardia. Le informazioni sugli itinerari – che includono proposte di sport, cultura, divertimento, relax – sono disponibili al link www.trenord.it/giteintreno, e sull’App.

Train&Bike Valchiavenna Una pedalata in Valchiavenna, fra tradizioni, gastronomia, natura, passando per sentieri e crotti: la proposta “Train&Bike Valchiavenna” consente di prendere il treno in qualsiasi stazione della Lombardia con destinazione Chiavenna per poi noleggiare, presentando il biglietto ferroviario, una bicicletta o un’e-bike presso il noleggio Valchiavenna Bike, con il 10% di sconto. Inoltre, presentando il biglietto Trenord con destinazione Dubino, Verceia, Novate Mezzola, Samolaco, San Cassiano Valchiavenna, Prata Camportaccio o Chiavenna, è possibile ottenere lo sconto del 10% per il menù tipico nei seguenti crotti aderenti all’iniziativa: Crotto al Prato – Chiavenna; Crotto Belvedere – Prosto di Piuro.

Train&Bike Lago d’Iseo I vigneti della Franciacorta, la riserva naturale del Sebino, Monte Isola o il lungolago di Iseo: sono solo alcune delle mete che è possibile esplorare in bici con questa iniziativa. Basta presentare il biglietto ferroviario con destinazione Iseo o Pilzone presso il noleggio Iseo Bike per usufruire di diversi sconti per il noleggio giornaliero con casco di biciclette o e-bike, dai 12 euro per i bambini fino ai 45 euro per le e-bike, con pacchetti specifici anche per le famiglie.

Train&Bike Lago di Garda Il lungolago sul Garda è un susseguirsi di panorami mozzafiato e borghi pieni di fascino: con Train&Bike Lago di Garda è possibile goderseli dalle due ruote. Il biglietto ferroviario con destinazione Desenzano del Garda offre infatti sconti fino al 40% per il noleggio di biciclette o e-bike presso il Biciclettaio Matto. Sono previste anche agevolazioni dedicate per i gruppi e per chi acquista anche il voucher per la navigazione sul Lago di Garda.

Train&Bike Parco Adda Sud Per chi vuole trascorrere una giornata immerso nella natura del Parco Adda, fra le strade della città di Pizzighettone o lungo i lidi sul fiume, Train&Bike Parco Adda Sud è la proposta ideale. Infatti, raggiungendo la stazione di Pizzighettone è possibile noleggiare per tutto il giorno una bicicletta con casco per adulti e ragazzi sopra i 13 anni a soli 10 euro presso il Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone. E da Pizzighettone è possibile anche partire per una crociera di un’ora sull’Adda con un’altra iniziativa, che fa sempre parte delle “Gite in treno” di Trenord: “Navigare sull’Adda”.

Train&Bike Mantova Per una pedalata sulle sponde del Mincio o nel centro della città di Mantova, Train&Bike Mantova propone una convenzione per il noleggio biciclette presso MantovabikeXperience. Presentando il biglietto ferroviario, è possibile ottenere sconti del 10% per adulti, ragazzi e gruppi da 10 a 20 persone e del 20% per gruppi formati da più di 20 persone.

Train&Bike Varese Train&Bike Varese suggerisce di raggiungere in treno Gavirate (in provincia di Varese) e da lì poi esplorare le ricchezze dei dintorni, come il Campo dei Fiori, il Lago Maggiore con Santa Caterina del Sasso e Varese, in sella a una e-bike. Basta presentare il biglietto ferroviario con destinazione Gavirate presso il negozio E-BIKE Travel Varese, ottenendo sconti del 20% sia per il noleggio giornaliero di tutte le tipologie di e-bike, sia per i tour cicloturistici organizzati dalla stessa E-BIKE Travel.

Train&Bike Bergamo Con questo pacchetto è possibile arrivare in treno a Bergamo da tutta la Lombardia per poi esplorare le bellezze della città “incantevole e di superba bellezza”, come diceva Stendhal, noleggiando una Wellness bike presso il noleggio Pmzero Rent Wellness Bike. Grazie alla convenzione, è possibile optare per un noleggio per mezza giornata al prezzo di 20 euro anziché 27 euro, o per una giornata intera a 30 euro anziché 37 euro.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata