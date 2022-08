Il deposito della stazione di Cremona è in questi giorni “palestra” per i macchinisti che a breve condurranno i nuovi treni Colleoni, che stanno per entrare in servizio sulla linea Brescia – Piadena- Parma oltre che in altre zone della Lombardia. In un video diffuso negli ultimi giorni e girato appunto a Cremona, Trenord mostra i nuovi convogli e la sala dove l’istruttore Alberto Cadoria illustra ai macchinisti il funzionamento di questi locomotori ibridi, funzionanti cioè a diesel e a elettricità: molta più informatica negli strumenti di bordo e meno meccanica. “E’ il computer che controlla i livelli”, spiega uno dei conducenti, ti senti più pilota che meccanico”. “Dopo 25 anni è un bel salto, sia per noi che conduciamo il mezzo, sia per i viaggiatori che lo utilizzano”, spiega un altro. Tutti macchinisti con un certo numero di anni di esperienza, che si trovano ora alla guida di un mezzo di ultima generazione come non accadeva da tempo.

I treni Colleoni erano stati annunciati già a fine 2021 da parte dell’assessore Regionale Maria Cristina Terzi nel corso di un incontro con le istituzioni cremonesi nella sede della Provincia. In quella occasione era stato assicurato che nella seconda parte del 2022 sarebbero entrati progressivamente in servizio 8 convogli ibridi diesel-elettrici di tipo Colleoni, in sostituzione degli attuali diesel. Per la più frequentata delle linee cremonesi, la Milano-Mantova sono previsti due nuovi treni di tipo Caravaggio, a due piani, ma solo dalla metà del 2023: la linea attualmente viene esercita da convogli ‘semi-nuovi’ di tipo Vivalto.

In tutto sulle linee cremonesi, saranno 18 i nuovi convogli che; sei treni elettrici di tipo Donizetti per la Cremona-Crema-Treviglio e la Cremona-Brescia; gli 8 Colleoni sulla Brescia-Piadena-Parma e i due Caravaggio sulla Milano-Cremona-Mantova.

