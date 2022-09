Sono diversi gli eventi, tra gastronomia, cultura, folclore e tradizione, in programma nella Bassa Parmense nel primo fine settimana di settembre. A Pieveottoville, nell’accogliente cornice del parco della Casa del donatore, sabato 3 e domenica 4 settembre, torna l’appuntamento con la Festa della lumaca, organizzata dal Circolo Avis. Si tratta di una delle feste estive più attese e seguite, da anni, nelle terre del Grande fiume. Sotto le stelle si potranno gustare varie specialità a base di lumaca, tra cui lumache trifolate, lumache piacentine, lumache bourgogne, fantasia di lumache, zuppa di lumache e contorno di lumache fritte più spiedino. In più si potranno gustare anche tagliatelle al ragù di strolghino, salsiccia e polenta, polenta e ragù di strolghino, patatine fritte e torte. Quindi, musica a volontà con il gruppo Raf Martella sabato sera (3 settembre) e con l’orchestra Macho e la Band domenica 4. A San Secondo Parmense, venerdì 2 e sabato 3 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, al “Sinfonia di Sapori” (ex macello è aperta al pubblico la mostra fotografica “Vivere il Grande fiume” di Claudio Pezzarossa. Sempre a San Secondo, domenica sera, 4 settembre, torna “Estate delle pievi” con il concerto lirico del coro Don Arnaldo Furlotti nella pieve di San Genesio. L’evento è promosso dal Comune di San Secondo in collaborazione con la Provincia di Parma e con Fondazione Cariparma. L’appuntamento, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione, è per le 21 con la visita guidata della pieve e, a seguire il concerto lirico. Infine, a Busseto, il Museo Renata Tebaldi riprende i festeggiamenti dedicati al centenario della nascita di Renata Tebaldi. Sabato, 3 settembre, alle 17, in piazza Giuseppe Verdi, il grande baritono Renato Bruson poserà la sua pietra sulla “Strada del Melodramma”, la prima strada al mondo dedicata ai grandi personaggi del Melodramma, la più grande passeggiata urbana dedicata al Melodramma ed ai suoi più importanti protagonisti: pietre commemorative dei grandi del passato e celebrative per quelli che, da questi, hanno ricevuto in eredità la testimonianza. Alle 18, al Museo Renata Tebaldi, il maestro Renato Bruson sarà intervistato dal critico musicale Giancarlo Landini e racconterà la sua interpretazione di Rigoletto (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Infine, alle 19, sempre al museo Renata Tebaldi, brindisi con l’artista (anche in questo caso ingresso libero fino ad esaurimento posti). Info ai numeri 3384890594 e 052497870.

Eremita del Po, Paolo Panni

