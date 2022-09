Il Green, checché se ne dica, non va molto di moda. Poi ci sono associazioni, come la Croce Rossa, di poche parole, e molti fatti che green cercano di esserlo davvero. La sede – per fare un esempio – è completamente autosufficente dal punto di vista energetico grazie al fotovoltaico. Una mentalità che fa loro onore. Ed anche quando, come in questo caso, si pensa ad un restyling, lo si pensa sempre in maniera che abbia il minor impatto possibile. Sarebbe stato più semplice tagliarle ed eliminarle quelle nove piante che ostruiscono la visuale tra la ciclabile e la nuova sede per chi venendo da Vicobellignano va verso Casalmaggiore. Ma sono tutte giovani e sane. Andava pensata una soluzione diversa, strutturata una soluzione diversa. E così è stato, anche se non è stato semplice. La Croce Rossa di Casalmaggiore avrà ripristinata la visuale sul totem per chi percorre la statale e le piante non verranno sacrificate, perché sono state donate ad un ente pubblico che le ripiantumerà. Anche il totem sarà diverso: più visibile e soprattutto con in evidenza il logo – sotto il marchio Synlab, di Regione Lombardia proprio a sottolineare che il Centro Prelievi è convenzionato con il servizio sanitario regionale. Un servizio, quello del centro prelievi, preciso e puntuale che ha preso piede a Casalmaggiore e nei comuni limitrofi: niente fila, refertazione nei tempi minimi scaricabile anche dal web (o ritirabile in cartaceo per i tradizionalisti), tutte le analisi possibili così come in ospedale.

NO ALLE ARMI NUCLEARI – “Il 7 luglio 2017, con 122 voti a favore, 1 astenuto e 1 contrario è stato approvato il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW). Si tratta del primo trattato che rende illegali l’uso, la minaccia, il possesso e lo stazionamento delle armi nucleari. Lo scorso ottobre, il trattato ha raggiunto il numero di ratifiche (50) necessarie per l’entrata in vigore che è avvenuta il 22 gennaio 2021.

Al settembre 2021, esso conta 55 Stati parte e 86 Stati firmatari. Il Trattato riconosce al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa un ruolo rilevante sancito nel preambolo e nel testo (artt. 7.5 e 8.5) in materia di cooperazione e assistenza internazionale, oltre che nella conferenza degli Stati parte. Il 26 settembre 2022, in occasione della Giornata internazionale per la proibizione delle armi nucleari, la Croce Rossa Italiana ha lanciato la campagna Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il Disarmo Nucleare. Una campagna che, sin dal 2019, quando è stata lanciata, ha un simbolo: una ragazzina, armata di rullo, impegnata a cancellare il fungo dell’atomica. La sezione di Casalmaggiore ha deciso di rendere questo simbolo non solo quello di un giorno, ma quello di 365 giorni l’anno: il logo della campagna contro le armi nucleari infatti verrà disegnato (3 metri per 3) su una delle pareti lato strada della nuova sede. Un impegno preciso a battersi contro le armi di distruzione di massa. Il murales sarà realizzato entro il 26 settembre, e resterà anche dopo.

CORSI – Croce Rossa struttura corsi per crediti ecm per medici e personale sanitario, fa formazione BLSD (l‘apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco), è centro certificato EFAC. Il corso di primo soccorso secondo le linee guida europee (EFAC – European First Aid Certificate) è rivolto a tutti coloro i quali desiderano acquisire capacità e competenze di primo soccorso direttamente applicabili nella vita di ogni giorno e in ogni contesto della normale vita sociale e lavorativa. Il corso consente ai partecipanti di fare propri concetti teorici e esperienze pratiche fondamentali per aiutare nel miglior modo possibile chiunque necessiti di un soccorso efficace e corretto nei primi importantissimi minuti che possono portare all’eventuale attivazione di soccorsi avanzati e il trasporto successivo in pronto soccorso e i reparti di cura ospedalieri. Il corso affronta in modo approfondito aspetti importantissimi, quali il soccorso in condizioni di sicurezza per il soccorritore e il paziente, le manovre salvavita sia per adulti sia per bambini e lattanti, le immobilizzazioni di fratture, il controllo delle emorragie, ma anche la prevenzione delle malattie e la gestione degli ammalati e degli infortunati. Il 26 settembre prossimo inizierà il corso per volontari con certificazione EFAC. E’ ancora possibile iscriversi.

Croce Rossa è da sempre dalla parte dei più deboli, in prima linea nelle emergenze, impegnata quotidianamente a supporto della popolazione in ogni sua fragilità. Quella croce rossa, su sfondo bianco, è e continua ad essere simbolo di solidarietà, di cura, di pace, di sviluppo e di tutela ambientale. E non sono solo parole: è la quotidianità per migliaia di volontari ed è la quotidianità per i volontari di Casalmaggiore.

N.C.

© Riproduzione riservata