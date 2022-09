Avviato in questi giorni il remake dell’area giochi nel giardino pubblico di Via Cesare Rossi, dove si sta sostituendo l’attuale pavimentazione ammalorata con altra in gomma antitrauma. Nell’occasione, alcuni giochi sono stati rimossi per essere integrati da altri ritenuti idonei ai giovani utenti, in primis gli alunni del Nido e della Scuola materna adiacenti. L’intervento è parte di un programma di riqualificazione delle aree gioco presenti all’interno dei giardini pubblici che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe portare alla sostituzione delle attrezzature ludiche esistenti, obsolete. “Cogliendo l’offerta di un gruppo di cittadini che doneranno i fondi per l’acquisto di un ponte tibetano”, spiega il sindaco Massimiliano Galli, “abbiamo deciso di iniziare dalla riqualificazione dell’area giochi di Via Cesare Rossi. Seguirà quella presente nel giardino pubblico adiacente alla Scuola elementare se, come spero, saremo finanziati da Regione Lombardia col Bando PARCHI GIOCO INCLUSIVI, al quale ci siamo candidati nel luglio di quest’anno”. Un intervento quest’ultimo da 40.000 euro circa, 10.000 dei quali assunti come impegno di spesa in cofinanziamento dal Comune. Il Bando finanzia la fornitura e messa in opera di giochi inclusivi, strutture di gioco combinate, strutture per lo sport e arredo urbano, utilizzabili da tutti i bambini e ragazzi, inclusi quelli con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, insieme ai loro accompagnatori.

