L’Accademia Nazionale Virgiliana ha programmato, per il 7-21 ottobre e 4 novembre, tre Giornate di Studio riguardanti Le collezioni naturalistiche a Mantova. Un patrimonio culturale da conoscere e salvaguardare, con l’intento di far meglio conoscere questi patrimoni culturali e scientifici e di promuoverne la valorizzazione.

Mantova non ha, purtroppo, a differenza di molte città anche a noi vicine, un museo di scienze naturali. Tuttavia sono presenti in città collezioni naturalistiche importanti e di grande interesse: al Liceo Classico Virgilio, in Biblioteca Teresiana, a Palazzo d’Arco, in Seminario, nei magazzini delle ex Scuderie Reali di Palazzo Ducale. Tali collezioni, alcune delle quali poco accessibili, in certi casi ben conservate ma in altri no, mettono in evidenza un processo di conoscenza del mondo naturale via via sviluppatosi nel corso del tempo: sono quindi un documento storico oltre che scientifico.

Si avrà quindi occasione di riflettere su queste collezioni naturalistiche, che rappresentano la testimonianza dell’attività di importanti centri di cultura e scienza che un tempo erano la gloria di Mantova. Esse ci parlano di una tradizione cosmopolita che per secoli distinse la nostra città: basti pensare agli intensi scambi di reperti naturalistici con studiosi italiani ed europei, o con i gabinetti scientifici delle università.

Tuttavia non si tratta solo di conoscere i vari reperti nella loro essenza sistematica, ma anche di mettere in evidenza la passione e l’interesse esplicato dai nostri predecessori verso la conoscenza del mondo naturale, oggetto dei loro studi via via più approfonditi, in un’epoca in cui il rapporto uomo-natura era certamente più stretto e rispettoso di quanto lo sia attualmente.

I relatori faranno conoscere il patrimonio naturalistico tuttora conservato nelle varie collezioni cittadine: minerali, rocce, fossili, reperti zoologici e botanici.

In particolare:

Venerdì 7 ottobre Renato Marocchi, Accademico Virgiliano, ripercorrerà la storia delle collezioni naturalistiche conservate presso il Liceo Vigilio; Stefania Accordi della Cooperativa Alkémica di Mantova presenterà le bellissime collezioni di minerali e rocce conservate presso il Liceo Virgilio e la Biblioteca Teresiana.

Venerdì 21 ottobre Silvia Tosetti della Fondazione d’Arco parlerà delle collezioni naturalistiche conservate al Palazzo e in gran parte dovute all’opera de conte Luigi d’Arco; Cesare Andrea Papazzoni, Paleontologo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, illustrerà la raccolta di fossili, soprattutto di grandi erbivori estinti, conservati presso i Magazzini di Palazzo Ducale.

Infine, venerdì 4 novembre Marco Scansani della Scuola Normale Superiore di Pisa parlerà del Gabinetto Scientifico del Seminario Vescovile, la cui esistenza è stata quasi totalmente dimenticata; Fulvio Baraldi, Accademico Virgiliano, evidenzierà che anche nell’ambiente mantovano sono presenti interessanti reperti naturalistici, quali ad esempio i massi erratici delle nostre colline moreniche.

