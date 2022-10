Avevano visto lungo Giuseppe Guarino e Giovanni Frijio, cofondatori di ARCES Viadana. Nel sedicesimo anno di attività dell’associazione solidale, l’associazione è stata premiata per le meritevoli attività, verso le famiglie in difficoltà oltre a tutte quelle per emergenze nazionali e internazionali.

Due i contributi arrivati da bandi, uno della Regione Lombardia, relativo al fondo di sviluppo e coesione per il sostegno del terzo settore, che ha interessato diverse associazioni, l’altro dalla Regione Calabria, una tranche per la stampa del libro sulla legalità di Giovanni Frijio.

“Sono onorato – spiega il presidente Giuseppe Guarino – ed esprimo la mia soddisfazione e quella di tutti i volontari. Questo é il frutto di un lavoro di squadra da parte di tutti. Tutti i volontari che si sono sempre spesi e adoperati in tempi duri. Ringrazio di cuore tutti loro e, per la perseveranza, il vice presidente Ubaldo Masseretti, oltre a chi ha dato sempre supporto e ha creduto in noi, a volte economicamente con disponibilità mezzi, ma anche chi ci ha espresso la sua vicinanza. Ha pagato la nostra serietà, buona volontà e la nostra professionalità dimostrata con impegno gratuito e di servizio nel corso degli anni, rivolto per chi ha bisogno di aiuto”.

“Si può star certi – conclude il presidente – che questi fondi necessari verranno ben gestiti e rendicontati, con acquisto di un mezzo e attrezzature per il miglioramento dell’associazione, anche perché ci sono altri progetti per il bene della comunità, e in cantiere tante altre attività. Non siamo mai stati fermi e inerti e a maggior ragione adesso faremo ancora di più”.

