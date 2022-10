Si riapre, come ogni anno, la campagna vaccinale antinfulenzale e, come sempre, Confagricoltura Mantova si attiva per la sensibilizzazione verso le categorie agricole più a rischio, vale a dire quelle che lavorano a stretto contatto con le specie suine e avicole.

“Il Ministero della Salute – spiega l’ufficio tecnico di via Fancelli – raccomanda caldamente la vaccinazione ai lavoratori a contatti con specie animali, in questo caso suini e volatili, che sono naturali serbatoi dei virus influenzali, o che possono ammalarsi a loro volta a causa di questi ultimi.

Per tale ragione, invitiamo allevatori, addetti all’attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori, vaccinatori e veterinari, sia pubblici che privati, a ricorrere a questo strumento di protezione”.

La vaccinazione verrà somministrata in forma del tutto gratuita: “L’obiettivo – prosegue Confagricoltura Mantova – è di evitare co-infezioni tra virus influenzali umani e virus influenzali patogeni per specie animali, come ad esempio l’aviaria, che potrebbero dare luogo ad una ricombinazione virale in grado a sua volta di originare un nuovo virus, altamente patogeno, trasmissibile da uomo a uomo”.

Come fare dunque per richiedere la somministrazione del vaccino? Le modalità sono due, entrambe precedute da richiesta di prenotazione. È possibile in primis contattare il proprio medico di medicina generale, se aderente alla campagna vaccinale, o prenotarsi presso i centri vaccinali delle ASST di Crema, Cremona e Mantova, o presso le farmacie territoriali aderenti.

Le prenotazioni saranno attive a partire dal prossimo 18 ottobre, utilizzando l’apposita piattaforma regionale disponibile all’indirizzo web www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it. Si ricorda inoltre che, presso i centri vaccinali delle ASST di riferimento, sarà possibile richiedere, in concomitanza con la vaccinazione antinfluenzale, anche la somministrazione del nuovo vaccino bivalente anti Covid-19, aggiornato alle varianti Omicron BA.4-5., disponibile per la terza e la quarta dose. “Un servizio importante –dice Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova –per il quale ringraziamo l’Ats della Val Padana. Raccomandiamo a tutti i suinicoltori e gli avicoltori, ma anche alle altre categorie elencate, di procedere quanto prima con la vaccinazione antinfluenzale”.

